Мутко: «Переходить на систему «весна-осень» однозначно не будем»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ответил на критику календаря РФПЛ.

«Один из поводов для критики РФПЛ – весенние матчи, которые логичнее проводить на юге? Со следующего чемпионата мы вмешаемся в этот процесс. Хотя клубы сами должны принимать решения. Но в Лиге Европы играют – молчат. Начинается чемпионат, становится холоднее – начинают кричать. Получается, там их все устраивает, а здесь — нет?

Из-за ведущих клубов и состоялся переход на систему «осень-весна» — чтобы дать им пару туров игровой практики. Однако при старой системе мы два раза пели в раздевалке «День победы». Пели и пили. А при этой еще ни разу. Но обратный переход делать не будем. Однозначно», – сказал Мутко.