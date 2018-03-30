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  • Мутко: «Переходить на систему «весна-осень» однозначно не будем»

Мутко: «Переходить на систему «весна-осень» однозначно не будем»

30 марта 2018, 01:23
22

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ответил на критику календаря РФПЛ.

«Один из поводов для критики РФПЛ – весенние матчи, которые логичнее проводить на юге? Со следующего чемпионата мы вмешаемся в этот процесс. Хотя клубы сами должны принимать решения. Но в Лиге Европы играют – молчат. Начинается чемпионат, становится холоднее – начинают кричать. Получается, там их все устраивает, а здесь — нет?

Из-за ведущих клубов и состоялся переход на систему «осень-весна» — чтобы дать им пару туров игровой практики. Однако при старой системе мы два раза пели в раздевалке «День победы». Пели и пили. А при этой еще ни разу. Но обратный переход делать не будем. Однозначно», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (22)
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Dimka_Foxy
1522365317
Да хоть как не меняй, результата не будет. Только в России вводят лимит на легионеров, а сами вызывают в сборную легионеров, клоуны. С молодёжью тоже самое, чтобы молодой парень попал хотя бы в дубль, нужно не мало денег дать.
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SEREGA 64
1522379086
РОТ ОТКРЫЛ ПУТИНСКИЙ ХОЛУЙ
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VIPded
1522380313
Такой бред ему нужно на английском говорить. Разницы не будет...(((
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yorgenbarenz
1522383720
Где логика? Что хотел сказать? Или шизофреник,или инопланетная сущность. Но немного похож на человека! Возможно,банальный вредитель,как и вся нынешняя власть.
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ilichkadr
1522389210
Мутко то ли перегрелся, то ли перемерз!? Что значит со следующего чемпионата мы вмешаемся в этот процесс? А сразу сделать так, чтобы потом не вмешиваться слабо?
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Loko_Roma
1522389581
2 кубка уефа мы выиграли при старой системе. Какие ваши доказательтсва актуальности зимы осени. Мудко
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alp
1522392075
вот правильно! зачем нам летом играть, грязь месить! то ли дело по промерзшему полю бегать - не вспотеешь и всегда чистенький!
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пряник929
1522392927
Однозначно переход на весну-осень и сокращать зарплаты и легионеров, поздние и ранние туры проводить на юге. Поменять весь РФС целиком.
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Коза Ностра
1522393780
А что Мудок ещё не в тюрьме???
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woyser
1522396063
Просто к делу надо подходить грамотно. В ранней весенней стадии и поздней осенней, нужно на все 100% задействовать поля на юге России. И не только тех клубов которые в РФПЛ, но и поля клубов ФНЛ и если понадобятся даже 2-го дивизиона(если конечно они будут отвечать требованиям).Ведь у нас есть Сочи, Крым, Краснодар, Северный Кавказ. Да при желании можно проводить игры тура, как выстовочные в той-же Восточной Европе. Надо просто заинтересовать сами клубы, создать приемлимые условия для болельщиков. Всё можно сделать и сделать красиво на пользу футбола. Но, пока у руля руководства РФС жульё и люди не совсем понимающие что такое футбол, как игра, ничего не будет.
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