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  • Семин: «Лопырева сказала, что чемпионом станет «Спартак»? Виктория хорошо знает футбол»

Семин: «Лопырева сказала, что чемпионом станет «Спартак»? Виктория хорошо знает футбол»

29 марта 2018, 20:42
20

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова посла чемпионата мира-2018 от Ростова-на-Дону Виктории Лопыревой, которая ждет от московского «Спартака» победы в текущем сезоне РФПЛ.

– Виктория Лопырева сказала, что чемпионом будет «Спартак». Почему красивые девушки болеют за красно-белых?

– «Спартак» – более популярная команда, чем «Локомотив». Всем хочется принять участие в полезности этой команды.

У Виктории свое мнение, она хорошо знает футбол. Плюс она ростовская, а в «Спартаке» есть ростовские ребята.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий
Комментарии (20)
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Fedor4uk
1522346635
А если не станет ей придеться отминетить весь состав Локо)))
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raritet
1522347330
Многие не понимают Семина. А это очень мудрый человек. Вся суть его мысли во второй фразе.
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avera
1522348523
Сказала чтобы не забыли, что она есть.
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mihail200606
1522350054
Палыч корректно подъе...ал соску...
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Fin035
1522350165
Видимо скоро узнаем очередного ее хахаля из Спартака!))
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Урия Гип
1522350294
Локо будет чемпионом! Виктория лукавит.
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Zenmaster
1522353307
Раздался голос между ног !!!
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+50/-50
1522355912
Она точно так-же разбирается в футболе, как я колготках!
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dendiesel
1522398566
Семин молодец, не стал барышню обижать))))
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OfaZavr
1522402262
все верно сказал Палыч, а про популярность это бесспорно!
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