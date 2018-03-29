Семин: «Лопырева сказала, что чемпионом станет «Спартак»? Виктория хорошо знает футбол»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова посла чемпионата мира-2018 от Ростова-на-Дону Виктории Лопыревой, которая ждет от московского «Спартака» победы в текущем сезоне РФПЛ.

– Виктория Лопырева сказала, что чемпионом будет «Спартак». Почему красивые девушки болеют за красно-белых?

– «Спартак» – более популярная команда, чем «Локомотив». Всем хочется принять участие в полезности этой команды.

У Виктории свое мнение, она хорошо знает футбол. Плюс она ростовская, а в «Спартаке» есть ростовские ребята.