Лопырева ждет от «Спартака» чемпионства

Посол ФИФА Виктория Лопырева считает, что чемпионом в текущем сезоне станет «Спартак».

– Если бы вас назначили президентом РФС, какой была бы ваша первая реформа – отмена лимита на легионеров, введение потолка зарплат или разрешение продажи пива на стадионах?

– Не стала бы разбивать эти важные вопросы. Поэтому, в первую очередь, я бы начала развивать детский футбол. Потом задумалась бы по поводу лимита. Что касается зарплат, то здесь принять руководителей клубов верные решения заставит сама жизнь.

– А пиво?

– Ну и с пивом бы договорились (улыбается). Для посла комфорт футбольного болельщика – превыше всего!

– В декабре 2016 года вас спрашивали о том, кто будет в следующем году чемпионом. Вы ответили – «Спартак». Так и произошло. Повторим этот вопрос теперь.

– Не буду изменять традиции – «Спартак»!