Денис Черышев: «Нужно сосредоточиться на матчах группового этапа ЧМ-2018»

Полузащитник сборной России Денис Черышев подвел итог поражениям от команд Бразилии (0:3) и Франции (1:3) в товарищеских матчах.

«У сборной России были непростые соперники и не самые лучшие результаты. Однако я думаю, что нужно учиться на тех ошибках, которые мы допустили в этих двух матчах. Необходимо извлечь опыт и улучшать свою игру.

Бразилия и Франция – одни из сильнейших сборных в мире сегодня. Нужно много и усердно работать, чтобы научиться обыгрывать таких соперников.

Однозначно, мне нужно хорошо показывать себя в составе «Вильярреала» в чемпионате Испании, чтобы меня и дальше вызывали в сборную. Конечно, для меня сейчас это очень важно.

Нам нужно сосредоточиться на матчах группового этапа. Надеюсь, Россия сможет выйти из своей группы. Только после этого можно будет рассуждать о том, до какой стадии мы сможем дойти и какие у нас перспективы», – сказал игрок Примеры.

Напомним, соперниками команды Станислава Черчесова по групповому этапу ЧМ-2018 стали сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.