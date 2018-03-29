Афеллай отстранен от тренировок «Сток Сити» до конца сезона

Полузащитник «Сток Сити» Ибрагим Афеллай не примет участия в тренировках и матчах команды в текущем сезоне. Об этом сообщил Sky Sports.

По информации издания, главный тренер команды Пол Ламберт решил, что голландец оказывает негативное влияние на коллектив. Подробности ситуации не уточняются.

Афеллай пополнил состав «гончаров» в июле 2015 года, перейдя из «Барселоны» на бесплатной основе. Футболист принадлежал каталонскому клубу на протяжении четырех лет и за это время был арендован «Шальке-04» и «Олимпиакосом».

В текущем сезоне 31-летний Афеллай забил один гол в восьми матчах всех турниров. Его текущий контракт рассчитан до лета 2019 года.