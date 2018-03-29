Агбонлахор покинет «Астон Виллу». Игрок провел в клубе 17 лет

Нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор покинет клуб после завершения текущего сезона, сообщает SkySports. Клуб отказался от продления контракта с футболистом вне зависимости от того, сумеет ли команда заработать путевку в Премьер-лигу или нет.

На данный момент «Астон Вилла» после 38 туров занимает четвертое место в Чемпионшипе.

Стоит отметить, что Агбонлахор провел в составе «Астон Виллы» 17 лет. В текущем сезоне на его счету шесть матчей, в которых он забил один гол и отдал результативную передачу.