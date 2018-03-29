«Интер» рассматривает возможность трансфера Бернарда из «Шахтера»

Известный футбольный агент Киа Джурабчиан, который сотрудничает с китайскими владельцами «Интера», работает над трансфером полузащитника «Шахтера» Бернарда в итальянский клуб, сообщает UOL Esporte. Ранее он уже организовывал трансферы в «Интер» Жоау Мариу и Габриэля Барбозы.

Известно, что бразилец отказывается от ведения переговоров с украинским клубом о продлении контракта. Тем самым он открыл двери для возможного трансфера в другие клубы. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны нескольких представителей английской Премьер-лиги.