Помощница Абрамовича вошла в топ-5 самых влиятельных женщин в спорте

Марина Грановская, которая является помощницей Романа Абрамовича в «Челси»​, вошла в топ-5 рейтинга Forbes самых влиятельных женщин в международном спорте, сообщает издание. Возглавляет данный рейтинг генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, второй стала член совета ФИФА и член МОК Лидия Нсекера из Бурунди, а замкнула тройку член исполкома УЕФА и генменеджер федерации футбола Франции Флоранс Ардуэн.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Фатма Самура (генеральный секретарь ФИФА);

2. Лидия Нсекера (член совета ФИФА и член МОК);

3. Флоранс Ардуэн (член исполкома УЕФА и генменеджер ФФФ);

4. Анжела Донг (вице-президент Nike);

5. Марина Грановская (директор «Челси»);

6. Барбара Слейтер (директор BBC Sport);

7. Мойя Додд (член исполкома азиатской конфедерации футбола);

8. Каролина Возняцки (теннисистка);

9. Нита Амбани (владелец крикетного клуба «Мумбай Индианс»);

10. Клэр Уильямс (коммерческий директор команды «Уильямс»).