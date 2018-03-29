Помощница Абрамовича вошла в топ-5 самых влиятельных женщин в спорте

Марина Грановская, которая является помощницей Романа Абрамовича в «Челси», вошла в топ-5 рейтинга Forbes самых влиятельных женщин в международном спорте, сообщает издание. Возглавляет данный рейтинг генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, второй стала член совета ФИФА и член МОК Лидия Нсекера из Бурунди, а замкнула тройку член исполкома УЕФА и генменеджер федерации футбола Франции Флоранс Ардуэн.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Фатма Самура (генеральный секретарь ФИФА);
2. Лидия Нсекера (член совета ФИФА и член МОК);
3. Флоранс Ардуэн (член исполкома УЕФА и генменеджер ФФФ);
4. Анжела Донг (вице-президент Nike);
5. Марина Грановская (директор «Челси»);
6. Барбара Слейтер (директор BBC Sport);
7. Мойя Додд (член исполкома азиатской конфедерации футбола);
8. Каролина Возняцки (теннисистка);
9. Нита Амбани (владелец крикетного клуба «Мумбай Индианс»);
10. Клэр Уильямс (коммерческий директор команды «Уильямс»).