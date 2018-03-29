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  • Орлов: «Может, «Зениту» надо менять вектор развития? Перейти на своего тренера и игроков»

Орлов: «Может, «Зениту» надо менять вектор развития? Перейти на своего тренера и игроков»

29 марта 2018, 01:43
35

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о развитии «Зенита».

«Может, надо менять вектор развития клуба? Может быть, даже садиться несколько ниже в своих амбициях и желаниях и не говорить, что мы можем быть в топ-10 европейских клубов?

Если перейти на своего тренера, своих воспитанников, поначалу будет некоторый провал, но мы же тогда, почти своими футболистами, выиграли Кубок УЕФА? Возможно, для нашего футбола это предел мечтаний на сегодня – Лига Европы.

Но, видите, мы и в Лиге Европы не можем добиться успеха. Может быть, надо соизмерять свои возможности со своими желаниями. Но это уже решение тех, у кого есть деньги», – сказал Орлов в эфире программы «ГСО live».

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (35)
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Snek
1522286073
Орлов одного не понимает. Такой бюджет клуба и стадион - это всё для того, чтобы играли не свои воспитанники, а звёзды европейского футбола, Зенит даже среди русских футболистов старается брать именно звёзд, хотя такие игроки как Кузяев целиком и полностью доказывают, что справились бы и свои, но арену строили для звёзд и бюджет выделают тоже для них.
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Томь вперёд
1522293353
Ого, Гена, оказывается даже в твоём тяжелом случае можно излагать здравые мысли! Похвально!
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Manilov
1522294340
Комментарий скрыт модератором
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Диктор
1522295928
Странно но иногда даже птица может говорить адекватные вещи.
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rizonator
1522297293
Капитан-очевидность проснулся. Когда деньги текут рекой из под земли («народное», бл..дь, достояние), трудно удержаться от необдуманной политики. Особенно, когда из грязи в князи.
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paracetamol
1522300453
Давно пора! Хуже все равно не будет.
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zigbert
1522301903
Раньше Зенит показывал романтичный футбол.А сейчас это скопище звезд но нет команды.
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OfaZavr
1522311233
во всю здравые мысли и предложения из Геннадия поперли, молодец!)
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Полная Канистра
1522317493
гена проснулся или его вылечили что то на него не похоже???????
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Zenmaster
1522321786
Ещё вчера -- свои игроки и тренера !!! Что будет когда 10 легов , в составе будет -- страшно подумать !??
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