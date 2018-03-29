Орлов: «Может, «Зениту» надо менять вектор развития? Перейти на своего тренера и игроков»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о развитии «Зенита».

«Может, надо менять вектор развития клуба? Может быть, даже садиться несколько ниже в своих амбициях и желаниях и не говорить, что мы можем быть в топ-10 европейских клубов?

Если перейти на своего тренера, своих воспитанников, поначалу будет некоторый провал, но мы же тогда, почти своими футболистами, выиграли Кубок УЕФА? Возможно, для нашего футбола это предел мечтаний на сегодня – Лига Европы.

Но, видите, мы и в Лиге Европы не можем добиться успеха. Может быть, надо соизмерять свои возможности со своими желаниями. Но это уже решение тех, у кого есть деньги», – сказал Орлов в эфире программы «ГСО live».

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.