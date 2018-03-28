Каррера: «Матч «Амкар» – «Локомотив» в Москве – это абсурд. Сначала я даже не поверил»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал проведение матча 24 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом» на стадионе железнодорожников.

«Признаться, в Италии ни с чем подобным не сталкивался. На нейтральное поле игры у нас переносились, но вот чтобы одна команда при наличии собственного стадиона взяла и поехала играть так называемый «домашний» матч на арену своего оппонента, это, конечно, уникально.

Я сначала даже не поверил, что такое возможно. Потом мне объяснили, что регламент чемпионата России позволяет подобное развитие событий. На мой взгляд, это решение абсурдно само по себе, но если оно не идет вразрез с регламентом – что тут скажешь?!» – сказал итальянец.

«Спартак» отстает от лидирующего в РФПЛ «Локомотива» на пять очков.