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  • Каррера: «Матч «Амкар» – «Локомотив» в Москве – это абсурд. Сначала я даже не поверил»

Каррера: «Матч «Амкар» – «Локомотив» в Москве – это абсурд. Сначала я даже не поверил»

28 марта 2018, 23:30
45

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал проведение матча 24 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом» на стадионе железнодорожников.

«Признаться, в Италии ни с чем подобным не сталкивался. На нейтральное поле игры у нас переносились, но вот чтобы одна команда при наличии собственного стадиона взяла и поехала играть так называемый «домашний» матч на арену своего оппонента, это, конечно, уникально.

Я сначала даже не поверил, что такое возможно. Потом мне объяснили, что регламент чемпионата России позволяет подобное развитие событий. На мой взгляд, это решение абсурдно само по себе, но если оно не идет вразрез с регламентом – что тут скажешь?!» – сказал итальянец.

«Спартак» отстает от лидирующего в РФПЛ «Локомотива» на пять очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Спартак Каррера Массимо
Комментарии (45)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Кнут Юхансон
1522269523
Это РОССИЯ !!!
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frizom
1522271423
ничего Массимо, может это еще аукнется и тем и другим. А нам надо выигрывать свои матчи
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vitvik
1522272838
Надо разрешить всем богатым клубам проводить выездные матчи на своём поле. Не только «Локомотиву». Главное, чтобы богатые оплачивали перелёт, питание и проживание номинальных хозяев. В идеале, ещё и премиальные им же (вне зависимости от результата).
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Федя Кабак
1522275481
Конечно, а про перенос матча с Крыльями не слова не говорил
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oyabun
1522307215
Нам, в России, не привыкать позориться на весь мир. Дело Васильевой и подобные переносы на поле соперника за деньги - в одном ряду.
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Fan Loko mik
1522309593
А перенос матча кубка страны с Крыльями - это не абсурд!!! Все остальные матчи игрались в таких же условиях как и в Самаре, а Спартаку нельзя!!!! Это не АБСУРД ГОСПОДИН Каррера?
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Полная Канистра
1522312680
деньги правят балом - тупой и абсурдный у нас регламент да пусть забьют эти 3 очка себе в одно место 33 раза
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oyabun
1522329963
Локо не понимает похоже что вот этим действием сами дают повод сомневаться в честности Чемпионства в этом сезоне, ежели такое все же случится. Я очень уважаю Палыча и считаю что Локомотив на протяжении сезона заслужил победить в этом сезоне, но любой недоброжелатель потом будет говорить что "недостающие и решающие" 3 очка были добыты сомнительным способом и потому Чемпион фальшивый.
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slavа0508
1522333677
Переживал за Локо если уж не Спартак то пускай Локо,,,,но после такого решение ,,,что то начинает пропадать уважение
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AlfavitЪ
1522337781
Это Россия, Массимо.
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