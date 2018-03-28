«Манчестер Сити» предложил Жезусу продлить контракт с зарплатой 90 тысяч в неделю. Бразилец хочет получать больше 100 тысяч

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус не согласен на условия клуба по новому контракту.

«Горожане» предложили бразильцу продлить соглашение на один год с повышением зарплаты с 65 до 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю. 20-летний футболист отказался, поскольку считает, что должен зарабатывать больше 100 тысяч. Переговоры будут продолжены по окончании сезона.

Текущий контракт Жезуса рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 32 матчах, записав в свой актив 11 голов и пять результативных передач.