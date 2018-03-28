Лебедев: «Как воспитать наших болельщиков? Бить? Скажут, слишком жестоко. А как иначе?»

Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал поведение болельщиков на товарищеском матче между сборными России и Франции.

Ранее портал Topmercato сообщил, что игроки трехцветных – полузащитник Поль Погба и нападающий Усмане Дембеле – подверглись расистским выкрикам с трибун во время встречи, прошедшей 27 марта в Санкт-Петербурге.

Напомним, что РФС уже ведет расследование данного инцидента.

«Меня подчас удивляет такое поведение наших болельщиков. Я в исполкоме РФС представлял ВОБ (Всероссийское объединение болельщиков) и всегда защищал, во всем поддерживал фанатов. Но есть грани, которые переходить нельзя. На фоне антироссийских настроений в преддверии домашнего мирового первенства, на фоне попыток объявить политический бойкот ряда стран, на фоне непрекращающихся высказываний отнять чемпионат мира у нашей страны, наши болельщики дают лишний козырь всем тем, кто настроен против нас.

Ну если не хватает мозгов этого не делать, значит, давайте будем наказывать. Одно дело, когда они позволяют себе выкрики на условном матче «Амкар» – «Тосно». Это внутреннее дело нашей страны, у нас есть определенные законодательные меры для их наказания. И совсем другое дело, когда такое случается на матчах международного уровня.

Считаю, что больше нельзя такое терпеть. Надо применить все возможные административные и уголовные меры, вычислить тех, кто такое делает, и публично наказать. Чтобы остальным было неповадно.

Как воспитать болельщиков? Мы пытаемся делать это несколько лет. Беда с поведением болельщиков на стадионе продолжается не один день. Принято много законодательных мер: отлучение от посещения футбола, штрафы, аресты, исправительные работы. Ну не понимают некоторые люди! Я уже не знаю, какие должны быть меры. Бить? Скажут, что слишком жестоко. Но а как иначе? К сожалению, болельщики подставляют не только себя, но и страну, РФС. При этом все прекрасно понимают, что завтра ФИФА откроет дело, а послезавтра Англия закричит, что после расистских выкриков пора объявить и спортивный бойкот. Надо думать головой, прежде чем что-то делаешь. Если, конечно, она у кого-то еще осталась…» – сказал Лебедев.