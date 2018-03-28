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  • Лебедев: «Как воспитать наших болельщиков? Бить? Скажут, слишком жестоко. А как иначе?»

Лебедев: «Как воспитать наших болельщиков? Бить? Скажут, слишком жестоко. А как иначе?»

28 марта 2018, 16:18
28

Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал поведение болельщиков на товарищеском матче между сборными России и Франции.

Ранее портал Topmercato сообщил, что игроки трехцветных – полузащитник Поль Погба и нападающий Усмане Дембеле – подверглись расистским выкрикам с трибун во время встречи, прошедшей 27 марта в Санкт-Петербурге.

Напомним, что РФС уже ведет расследование данного инцидента.

«Меня подчас удивляет такое поведение наших болельщиков. Я в исполкоме РФС представлял ВОБ (Всероссийское объединение болельщиков) и всегда защищал, во всем поддерживал фанатов. Но есть грани, которые переходить нельзя. На фоне антироссийских настроений в преддверии домашнего мирового первенства, на фоне попыток объявить политический бойкот ряда стран, на фоне непрекращающихся высказываний отнять чемпионат мира у нашей страны, наши болельщики дают лишний козырь всем тем, кто настроен против нас.

Ну если не хватает мозгов этого не делать, значит, давайте будем наказывать. Одно дело, когда они позволяют себе выкрики на условном матче «Амкар»«Тосно». Это внутреннее дело нашей страны, у нас есть определенные законодательные меры для их наказания. И совсем другое дело, когда такое случается на матчах международного уровня.

Считаю, что больше нельзя такое терпеть. Надо применить все возможные административные и уголовные меры, вычислить тех, кто такое делает, и публично наказать. Чтобы остальным было неповадно.

Как воспитать болельщиков? Мы пытаемся делать это несколько лет. Беда с поведением болельщиков на стадионе продолжается не один день. Принято много законодательных мер: отлучение от посещения футбола, штрафы, аресты, исправительные работы. Ну не понимают некоторые люди! Я уже не знаю, какие должны быть меры. Бить? Скажут, что слишком жестоко. Но а как иначе? К сожалению, болельщики подставляют не только себя, но и страну, РФС. При этом все прекрасно понимают, что завтра ФИФА откроет дело, а послезавтра Англия закричит, что после расистских выкриков пора объявить и спортивный бойкот. Надо думать головой, прежде чем что-то делаешь. Если, конечно, она у кого-то еще осталась…» – сказал Лебедев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Товарищеские матчи Франция Россия Погба Поль Дембеле Усман Лебедев Игорь
Комментарии (28)
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subbotaspartak
1522243260
Как научить думать наших депутатов? Бить? У них и так мозгов нету. Значит бить.
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alp
1522243468
как научить играть наших футболистов а тренеров эффективно готовить футболистов к играм? Бить? Скажут слишком жестоко. А как иначе? может быть, на законодательном уровне, ограничить уровень ЗП российских игроков?
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hevbn 28
1522244430
Во первых формулеровка "меня подчас удивляет" по моему от части объясняет поведение болельщиков , им же никто не объяснил в какой час удивляет, а в какой нет, а во вторых это просто смешно ( сразу видно чей он сын) когда должностное лицо фактически говорит о том, что в Перми расизм это нормально, а на международном уровне нет, на мой взгляд это клинический случай который к сожалению относится не только к господину Лебедеву и его отцу, а ко всей власти.
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insider_retro
1522248152
Бездарно и преступно-халатно, если до сих пор, у силовиков нет списков удальцов, которым не место на матчах ЧМ... Год наблюдения позволял классифицировать болельщиков и околофутбольные группировки... И если теперь об этом только начинать задумываться - то поздно... Геморрой обеспечен...
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retiremen
1522249982
Провокаторы, они как террористы. Всех не переловишь, но тех кого поймали, надо делать так, что бы лет по 10 не имели возможность никого провоцировать...
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BRO_football
1522250405
Да, нужно бить. Метод пряника не получается, придётся использовать метод кнута, как в прямом так и в переносном смысле))) Выпороть плетью, 100 ударов, публично, перед стадионом. А особо отличившимся отрезать язык. Вот только тогда расизм у всех мигом из головы вылетит.
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OfaZavr
1522251997
а если это вообще не наши болельщики кричали а засланные специально и если не будет повода то они сами его придумают, так что здесь остается только перетерпеть все виды нападок и не обращать внимания, ведь все ровно если им угодно они найдут как опорочить и к чему придраться.
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anatolich72
1522253131
КАК воспитывать наших депутатов бить-слишком гуманно .САЖАТЬ.
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Рубинище
1522255559
Это депутатов пора, извеняюсь, *******, а спортивных чиновников, возможно даже ногами..
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zagrizlik
1522276139
Как воспитывать наших чиновников? Вешать? Скажут, слишком жестоко. А как иначе?
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