РФС начал расследование инцидента с расистскими выкриками в адрес Погба и Дембеле на матче Россия – Франция

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин сообщил о начале расследования проявлений расизма, случившихся во время товарищеского матча между сборными России и Франции, прошедшего 27 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее портал Topmercato со ссылкой на фотографа AFP сообщил, что полузащитник трехцветных Поль Погба и нападающий Усмане Дембеле были подвергнуты расистским оскорблениям со стороны болельщиков. В одном из эпизодов на 73 минуте в адрес Погба во время телевизионной трансляции слышно уханье.

«В данный момент ведется расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только появятся итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим. В случае выявления нарушений, будут предприняты соответствующие меры», – сказал Смертин.

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