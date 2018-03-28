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  • РФС начал расследование инцидента с расистскими выкриками в адрес Погба и Дембеле на матче Россия – Франция

РФС начал расследование инцидента с расистскими выкриками в адрес Погба и Дембеле на матче Россия – Франция

28 марта 2018, 15:29
7

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин сообщил о начале расследования проявлений расизма, случившихся во время товарищеского матча между сборными России и Франции, прошедшего 27 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее портал Topmercato со ссылкой на фотографа AFP сообщил, что полузащитник трехцветных Поль Погба и нападающий Усмане Дембеле были подвергнуты расистским оскорблениям со стороны болельщиков. В одном из эпизодов на 73 минуте в адрес Погба во время телевизионной трансляции слышно уханье.

«В данный момент ведется расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только появятся итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим. В случае выявления нарушений, будут предприняты соответствующие меры», – сказал Смертин.

Оборона сборной – кошмар. Только факты

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Франция Смертин Алексей Погба Поль Дембеле Усман
Комментарии (7)
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Бабушка Зильзиля
1522240660
Чего расследовать то, это был припев: Эх, дубинушка, ухнем!
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Юрэс
1522244005
Ну страшные они , ей богу . Мы же не скулим от того что в африке нас ненавидят
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la verdad
1522245089
Извините, а как же: " В РФС заявили, что на матче Россия – Франция не было зафиксировано проявлений расизма"???? Уже переобулись?)))
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Александр52
1522247708
То отрицают, то заявляют что расследуют. Даже здесь в комментариях пахнет расизмом. А вам не кажется ?
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OfaZavr
1522251167
вот бы провели расследование и доказали всяким что ничего подобного не было а если все таки было то точно от засланных провокаторов.
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zigbert
1522253027
Расследовать все досканально.
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Dimon 007
1522262326
Бомжи ушлёпки, вот и всё!
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