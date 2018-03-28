Зобнин провел тренировку по индивидуальной программе

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на сегодняшней тренировке команды занимался по индивидуальному плану.

Напомним, футболист получил частичное повреждение боковой связки левого колена в расположении сборной России. Как заявил ранее глава медицинского департамента столичного клуба Михаил Вартапетов, операция хавбеку не понадобится, а на поле он сможет вернуться в течение 14 дней. Также врач предположил, что, возможно, Зобнин пропустит всего два матча.

В субботу, 31 марта, подопечным Массимо Карреры предстоит встретиться с «Тосно» в 24 туре РФПЛ. В среду спартаковцы проведут поединок 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».