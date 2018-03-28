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  • Экс-врач «Спартака» Лю Хуншэн обвиняется в умышленном нанесении вреда здоровью. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Экс-врач «Спартака» Лю Хуншэн обвиняется в умышленном нанесении вреда здоровью. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

28 марта 2018, 14:22
20

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэн может угодить в тюрьму. Мужчина сломал ногу мальчику, который избил его сына.

Дети доктора (у него есть еще и дочь) учатся в одной из московских школ. Неприятный инцидент случился 20 марта. В этот день ему позвонила жена.

«Она мне сказала, что сына в школе избил одноклассник и мне нужно приехать. Я быстро закончил дела и через несколько минут уже был в учебном заведении. Там в медицинском кабинете находился мой мальчик. У него были синяки под глазами и распухший нос. Я спросил у классной руководительницы, где я могу поговорить с хулиганом. Она пригласила в коридор мальчишку.

И тут я не знаю, что со мной случилось. Сам не понимаю почему ударил ногой по ноге школьника. Мне очень стыдно», – сказал Хуншэн.

Как выяснилось, причиной драки стало оскорбление дочери врача учеником параллельного класса.

Оба мальчика были отправлены на «скорой помощи» в больницу. У сына Хуншэна был диагностирован перелом носа, у его обидчика – перелом берцовой кости левой ноги.

Лю уже пообщался с родителями пострадавшего. Они не имеют претензий и обещают не привлекать врача к уголовной ответственности. Тем не менее правоохранительными органами уже возбуждено дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Таким образом Хуншэну грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (20)
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Vickont
1522237044
Китайцы, с-ка, опасные
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Shogun
1522238036
Теперь вопрос к этим горе-органам, как без заявления от пострадавшего лица вы овощи возбуждаете уголовные дела, если есть установленные правила и нормы - есть заява есть дело, нет заявы до свидания, а желтый пусть идет дальше по инстанции и победа у него уже в кармане + компенсацию пусть просит, так млн на 10
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igoor52
1522241359
Нее косенького надо сажать!!!!!!
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vladimir-7
1522242004
На 5 лет на Колыму "отдыхать".
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Cules2013
1522250408
Мужик, разумеется неправ, мог бы подзатыльника отвесить пацану, наорать на него, но ногу сломать это всё таки уж чересчур. Ребёнок, в конце-концов. Ну а этот хулиган может впредь будет вести себя более сдержано. Надеюсь. А то может быть и наоборот.
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OfaZavr
1522250719
ну вот зря так поступил, конечно его сын пострадал но теперь и у него самого большие неприятности.
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zigbert
1522252482
Получаются двойные неприятности.
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Обер-КанцлерЪ
1522252592
"Лю уже пообщался с родителями пострадавшего. Они не имеют претензий и обещают не привлекать врача к уголовной ответственности." Это что за тряпки такие, горе-родители эти? Ребёнку кость берцовую сломали, офигеть, а они претензий не имеют! А если бы китаец ещё пару тысяч баксов им докинул - наверно и в ж0пу дали бы ? Продажные твари. Пацана жаль вдвойне!
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giluxa1963
1522262841
что за папаша я бы этому китаезе сам ноги бы переломал что бы не лез в детские разборки
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vitvik
1522272347
В скандинавских странах ювенальная юстиция отмела бы у него собственных детей за нанесение травмы чужому ребёнку.
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