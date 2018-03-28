Экс-врач «Спартака» Лю Хуншэн обвиняется в умышленном нанесении вреда здоровью. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэн может угодить в тюрьму. Мужчина сломал ногу мальчику, который избил его сына.

Дети доктора (у него есть еще и дочь) учатся в одной из московских школ. Неприятный инцидент случился 20 марта. В этот день ему позвонила жена.

«Она мне сказала, что сына в школе избил одноклассник и мне нужно приехать. Я быстро закончил дела и через несколько минут уже был в учебном заведении. Там в медицинском кабинете находился мой мальчик. У него были синяки под глазами и распухший нос. Я спросил у классной руководительницы, где я могу поговорить с хулиганом. Она пригласила в коридор мальчишку.

И тут я не знаю, что со мной случилось. Сам не понимаю почему ударил ногой по ноге школьника. Мне очень стыдно», – сказал Хуншэн.

Как выяснилось, причиной драки стало оскорбление дочери врача учеником параллельного класса.

Оба мальчика были отправлены на «скорой помощи» в больницу. У сына Хуншэна был диагностирован перелом носа, у его обидчика – перелом берцовой кости левой ноги.

Лю уже пообщался с родителями пострадавшего. Они не имеют претензий и обещают не привлекать врача к уголовной ответственности. Тем не менее правоохранительными органами уже возбуждено дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Таким образом Хуншэну грозит до пяти лет лишения свободы.