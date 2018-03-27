Карпин: «Россия не проиграла Испании – это достойно. Из группы на ЧМ-2018 сборная выйдет. Может быть»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал последние выступления сборной России, завив, что подопечные Станислава Черчесова могут выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира.

В группе на мундиале россиянам предстоит сыграть против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

– Нынешняя сборная у вас не вызывает тоску?

– Да нет.

– Почему болельщику должна быть интересна нынешняя команда, в которой мало харизмы, даже большие матчи не рождают героев, не несут чего-то особенного?

– Почему? Думаю, все ждут, что сборная выступит достойно.

– 0:3 с Бразилией – это достойно?

– Нет, конечно. Кто-то говорит, что достойно?

– Нет, просто пытаюсь понять, что такое достойно.

– Испании не проиграли – это, будем считать, достойно.

– Какие у вас предчувствия перед ЧМ-2018? Есть ощущение, что выйдем из группы?

– Думаю, да. Может быть, выйдем.