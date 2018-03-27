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  • Карпин: «Россия не проиграла Испании – это достойно. Из группы на ЧМ-2018 сборная выйдет. Может быть»

Карпин: «Россия не проиграла Испании – это достойно. Из группы на ЧМ-2018 сборная выйдет. Может быть»

27 марта 2018, 16:59
28

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал последние выступления сборной России, завив, что подопечные Станислава Черчесова могут выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира.

В группе на мундиале россиянам предстоит сыграть против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

– Нынешняя сборная у вас не вызывает тоску?

– Да нет.

– Почему болельщику должна быть интересна нынешняя команда, в которой мало харизмы, даже большие матчи не рождают героев, не несут чего-то особенного?

– Почему? Думаю, все ждут, что сборная выступит достойно.

– 0:3 с Бразилией – это достойно?

– Нет, конечно. Кто-то говорит, что достойно?

– Нет, просто пытаюсь понять, что такое достойно.

– Испании не проиграли – это, будем считать, достойно.

– Какие у вас предчувствия перед ЧМ-2018? Есть ощущение, что выйдем из группы?

– Думаю, да. Может быть, выйдем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (28)
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Yarrom89
1522159541
А может быть не выйдем. Третьего не дано. Все гениальное просто ))
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AlfavitЪ
1522159650
Ответ типа: все будут богатыми, кроме бедных.
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Ахимас Вельде
1522160074
Или журналист дурак, или Карпин прикалывается.
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Yarrom89
1522160173
Идеально было бы так: – Какие у вас предчувствия перед ЧМ-2018? Есть ощущение, что выйдем из группы? – Думаю, да. Может быть. Наверное.
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Валерий2705
1522160519
Может быть, а может и не быть, блестящая аналитика! Объективно у нас мало шансов. Про Уругвай с Суаресом и Кавани в атаке я вообще промолчу, с Египтом шансов не так много, сыгранная, физически хорошо готовая сборная, с Салахом впереди, для наших будет очень сложным соперником, да возможно и не только для наших. Все что есть у сборной России, в которой усатый недотренер даже ни одного хорошего сочитания не наиграл, это надежда на домашние трибуны... Но нашим это далеко не всегда помогает, они же «звёзды», не за страну половина играет.
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Полная Канистра
1522162021
вот так как всегда один ответ МОЖЕТ БЫТЬ другого не дано
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Ral13
1522162617
Задавали вопрос :какова вероятность, выйдя на улицу вы встретите Динозавра?.Многие отвечали 1 на миллион и т.д. Одна девушка сказала -1/2. Как? Откуда такая высокая вероятность? Она ответила- либо встречу, либо нет. Третьего не дано! Так и ответил Карпин, или выйдем, или нет.
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R-W_warrior
1522164573
И сегодня есть возможность сыграть достойно-по крайней мере,не проиграть,хотя-бы....
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OfaZavr
1522166317
логично, или выйдем или нет))
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zigbert
1522227289
Мягко ушел от ответа.
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