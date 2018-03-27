Созин: «Поражение сборной России от Франции будет означать неготовность команды к ЧМ-2018»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что в случае поражения сборной России от Франции в товарищеском матче можно будет говорить о неготовности национальной команды к домашнему чемпионату мира. Также он заявил, что фаворитами группы, в которую попали россияне на мундиале, являются Египет и Уругвай.

«Мы хотим, чтобы Россия реабилитировалась и обыграла Францию. Возможно ли это? Да, возможно – зависит от настроя. Мы хотим, чтобы наши игроки показали хороший футбол. Резонно? Конечно, многим хочется это видеть. Но игры, к сожалению, у нашей сборной нет. Из двух спаренных матчей первый мы проигрываем. Так уже второй раз подряд. Если сейчас традиция будет продолжена, и мы хорошо выступим во второй встрече, то хочется спросить – почему не можем играть два матча?

Если сборная России сегодня провалится, то в каком состоянии наша команда подойдет к чемпионату мира? Франция ни чем не слабее Бельгии и Испании. Если мы проиграем, значит не готовы играть на чемпионате мира. Мы все время нагнетали, что чемпионат мира скоро – через два, полтора года и через год. Ну а теперь чемпионат мира уже завтра. Сейчас сойдет снег и будет чемпионат мира. И как нам выходить из группы? У нас задача – обыграть только Саудовскую Аравию? Египет – вице-чемпион Африки. В составе есть такие звезды мирового уровня, как Салах. Египет и Уругвай – реально фавориты нашей группы.

Нам сейчас очень нужна победа над Францией. До мундиаля осталось всего пару матчей. Нашим футболистам нужно почувствовать вкус победы, понять, что они могут обыгрывать сильных соперников. Это нужно болельщику, команде и главному тренеру. Станислав Саламович должен убедиться в правильности своих действий», – сказал Созин.

Поединок Россия – Франция состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.