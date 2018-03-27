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  • Созин: «Поражение сборной России от Франции будет означать неготовность команды к ЧМ-2018»

Созин: «Поражение сборной России от Франции будет означать неготовность команды к ЧМ-2018»

27 марта 2018, 16:39
27

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что в случае поражения сборной России от Франции в товарищеском матче можно будет говорить о неготовности национальной команды к домашнему чемпионату мира. Также он заявил, что фаворитами группы, в которую попали россияне на мундиале, являются Египет и Уругвай.

«Мы хотим, чтобы Россия реабилитировалась и обыграла Францию. Возможно ли это? Да, возможно – зависит от настроя. Мы хотим, чтобы наши игроки показали хороший футбол. Резонно? Конечно, многим хочется это видеть. Но игры, к сожалению, у нашей сборной нет. Из двух спаренных матчей первый мы проигрываем. Так уже второй раз подряд. Если сейчас традиция будет продолжена, и мы хорошо выступим во второй встрече, то хочется спросить – почему не можем играть два матча?

Если сборная России сегодня провалится, то в каком состоянии наша команда подойдет к чемпионату мира? Франция ни чем не слабее Бельгии и Испании. Если мы проиграем, значит не готовы играть на чемпионате мира. Мы все время нагнетали, что чемпионат мира скоро – через два, полтора года и через год. Ну а теперь чемпионат мира уже завтра. Сейчас сойдет снег и будет чемпионат мира. И как нам выходить из группы? У нас задача – обыграть только Саудовскую Аравию? Египет – вице-чемпион Африки. В составе есть такие звезды мирового уровня, как Салах. Египет и Уругвай – реально фавориты нашей группы.

Нам сейчас очень нужна победа над Францией. До мундиаля осталось всего пару матчей. Нашим футболистам нужно почувствовать вкус победы, понять, что они могут обыгрывать сильных соперников. Это нужно болельщику, команде и главному тренеру. Станислав Саламович должен убедиться в правильности своих действий», – сказал Созин.

Поединок Россия – Франция состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Франция
Комментарии (27)
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Svoysvoemubrat
1522158098
Судя по лозунгам - член Единой России.
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Одинокий волк Маквейд
1522159258
Похоже предлагает, чудак, после матча делать выводы, менять тренера.
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Yarrom89
1522159974
Андрей Созин просто "Капитан Логика". Я поражаюсь как люди с таким мышлением занимают такие высокие посты. Ну в таком случае ничего удивительного нет в таком бардаке в российском футболе да и вообще в целом в стране. То есть если мы обыгрываем сборную Франции значит мы готовы, если нет, значит не готовы, а если ничья? переигрывать?) или какой вывод? Да эти товарищеские матчи вообще ни о чем не говорят, как можно делать выводы по их результатам?? Вот вчера Португалия дома проиграла Голландии 0:3, значит Португалия не готова, а Голландия не попала на ЧМ, ну все тогда нужно их менять местами. Аплодирую стоя.
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Чермындыр
1522160173
Смотрел Россия-Бразилия с друзьями в спортбаре. За соседним столом сидела компания - так там одна "тетя" все сокрушалась, мол как так наши бразильцам проиграли. Ее мужик попытался ей пару раз объяснить, что бразильцы пятикратные чемпионы, и вообще гораздо лучше наших играть умеют. Но для нее это были не аргументы. Этот кадр похоже товарищ ее - от футбола он далек так же, как Луна от Юпитера. Вот уж воистину у нас страна непуганых идиотов, в которой повсеместно "кухарки" на руководящих постах.
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Куртуазные манеры
1522160209
Верно, что дураков в России на сто лет припасено.
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Zeff
1522162171
Смотреть игру такой сборной России это наказание. Платите нам деньги за это.
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dugnik1
1522162737
Прoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
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Bratanya
1522163330
Походу уже многие заготовили комментарии на случай поражение сборной и невольно ждут его чтобы блеснуть остраумием
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cent59
1522164604
Эксперт ! -твой Саламыч давно понял неправильность своих действий ! -но оттягивает развязку , предвкушая нехилый гонорар за бездарно проведённое время в сборной .
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Старикан
1522170653
Ха-ха-ха... У нас была госпрограмма на строительство стадионов, но не было такой программы по строительству нашей сборной! Так чего же мы хотели увидеть в итоге? Стадионы - построены, сборной - нет! Всё логично!
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