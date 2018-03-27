Косиельни: «Франция убедилась в гостеприимстве Санкт-Петербурга и России»

Защитник сборной Франции Лоран Косиельни рассказал на предматчевой пресс-конференции, что Санкт-Петербург гостеприимно встретил гостей, отметив и новый стадион, на котором пройдет матч против сборной России.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Обычно на пресс-конференцию приходит капитан сборной. Кто им будет завтра? И с кем вам предпочтительно действовать в защите?

– Я не буду капитаном команды, а с кем бы хотел играть, узнаю перед матчем. Я хорошо играю со всеми товарищами по сборной, могу действовать и справа, и слева. В любом случае необходимо наигрывать связи, что мы и делаем.

– Что значит для вас играть против команды-хозяйки ЧМ-2018?

– Для нас приятно быть гостем в Петербурге и вообще в стране-хозяйке турнира. Мы уже увидели это гостеприимство, успели чуть познакомиться с городом. Будет приятно играть на новом стадионе. Нам очень приятно находиться здесь.