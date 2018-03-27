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  • Косиельни: «Франция убедилась в гостеприимстве Санкт-Петербурга и России»

Косиельни: «Франция убедилась в гостеприимстве Санкт-Петербурга и России»

27 марта 2018, 09:33
3

Защитник сборной Франции Лоран Косиельни рассказал на предматчевой пресс-конференции, что Санкт-Петербург гостеприимно встретил гостей, отметив и новый стадион, на котором пройдет матч против сборной России.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Обычно на пресс-конференцию приходит капитан сборной. Кто им будет завтра? И с кем вам предпочтительно действовать в защите?

– Я не буду капитаном команды, а с кем бы хотел играть, узнаю перед матчем. Я хорошо играю со всеми товарищами по сборной, могу действовать и справа, и слева. В любом случае необходимо наигрывать связи, что мы и делаем.

– Что значит для вас играть против команды-хозяйки ЧМ-2018?

– Для нас приятно быть гостем в Петербурге и вообще в стране-хозяйке турнира. Мы уже увидели это гостеприимство, успели чуть познакомиться с городом. Будет приятно играть на новом стадионе. Нам очень приятно находиться здесь.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Франция Косиельни Лоран
Комментарии (3)
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Чикомас
1522138892
Ну тогда ведите себя как воспитанные гости...Больше 3 штук нашим клоунам не закатывайте...А если еще и в свои ворота гол пропустите....
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Вомбат
1522172929
Молодцы французы, прислушались к Чикомасу.
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paracetamol
1522177079
Гостеприимство зашкаливало, особенно старался лысый стюард Черчес: вам сголько голиков на блюдечке - 3 или пять принести?
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