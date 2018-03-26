Косиельни: «Из сборной России знаю только Кокорина»

Защитник сборной Франции Лоран Косиельни перед товарищеским матчем против России поделился мнением о сопернике.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Сборная России – компактная, она способна играть в энергичный атакующий футбол.

На самом деле, я не знаю большого количества игроков из этой команды. Пожалуй, только Кокорина.

Но Россия – это скорее коллектив, чем набор отдельных футболистов. Стоит опасаться россиян», – сказал Косиельни.