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  • Дриусси: «Мной интересовался «Спартак», но я выбрал «Зенит». Это большой клуб, соответствующий моим амбициям»

Дриусси: «Мной интересовался «Спартак», но я выбрал «Зенит». Это большой клуб, соответствующий моим амбициям»

26 марта 2018, 15:57
35

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси назвал самые сильные команды, с которыми ему пришлось столкнуться в РФПЛ. Кроме того, аргентинец рассказал, по какой причине перешел в петербургский клуб, а не в «Спартак», который также проявлял к нему интерес.

– Самый сложный соперник, с кем приходилось играть в этом сезоне?

– Наверное, «Локомотив». Команда не зря лидирует. Домашний матч с ним получился для нас провальным. Мы не смогли забить, пропустили три раза… Возможно, счет был не совсем по игре, но «Локомотив» воспользовался своими шансами, а мы – нет.

Еще отмечу ЦСКА. Они очень здорово играют в обороне. Хорошо помню матч в Москве, нам тогда тоже не удалось забить. Пожалуй, вот самые сильные команды России. Помимо «Зенита», конечно.

– Правда, что «Локомотив» тоже хотел приобрести вас прошлым летом?

– Впервые слышу. «Спартак» интересовался, да. Но я выбрал «Зенит», потому что это по-настоящему большой клуб, он соответствует моим амбициям. К тому же, в Санкт-Петербург переехал мой друг Лео Паредес. Очень хотел сыграть с ним в одной команде.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дриусси Себастьян
Комментарии (35)
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Сибирь за Спартак
1522069186
Дорогой Дзюбы идешь, гаучо.
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OldenVad
1522069343
Хотел сказать зарплате, сказал амбициям )))
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oyabun
1522069870
Это не клуб большой, а монополист газовый по имени Газпром. А величину клуба который до Газпрома был Большим только для Питера никак нельзя сравнивать с величиной Всесоюзного по популярности клуба Спартак или например Динамо Киев. Просто захотел поработать в Газпроме с его то деньгами - так и скажи честно.
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insider_retro
1522070317
С Передесом надо играть, а не на лавке сидеть, когда партнёр пыхтит на газоне... Помню, в первых играх Себастьян здорово начал, забил... Потом тишина с редкими всплесками активности... Ему бы свои амбиции совместить с клубными амбициями!!!...
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Евгений Агеев
1522070944
Точь в точь повторяет слова Набиулина... И я повторно задаюсь вопросом чем они меряют величину клуба? Тем сколько они тратят на трансферы? Какую з/п платят? У Зенита по сути никакой истории и нет. Было хорошее поколение футболистов, которые выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок и пару чемпионатов, а далее даже огромные баблища не помогают этому "большому" клубу выиграть хотя бы что то...
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Куртуазные манеры
1522071058
Сколько титулов взял за год?
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turist82
1522074455
На 5 месте идет. Да большой клуб )
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Диктор
1522076734
Ну вот и сиди теперь в середине таблицы.
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GoldPlayFIFARus9
1522077312
Не удивительно,ему хотелось титулов,вот и выбрал самый популярный клуб Восточной Европы.Так что ноги в руки,и вперёд за чемпионством!!! Мы Зенит,с нами бог!
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OfaZavr
1522083340
ну и в какой *опе ты в итоге оказался со своим суперклубом не забудь упомянуть)
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