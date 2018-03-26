Дриусси: «Мной интересовался «Спартак», но я выбрал «Зенит». Это большой клуб, соответствующий моим амбициям»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси назвал самые сильные команды, с которыми ему пришлось столкнуться в РФПЛ. Кроме того, аргентинец рассказал, по какой причине перешел в петербургский клуб, а не в «Спартак», который также проявлял к нему интерес.

– Самый сложный соперник, с кем приходилось играть в этом сезоне?

– Наверное, «Локомотив». Команда не зря лидирует. Домашний матч с ним получился для нас провальным. Мы не смогли забить, пропустили три раза… Возможно, счет был не совсем по игре, но «Локомотив» воспользовался своими шансами, а мы – нет.

Еще отмечу ЦСКА. Они очень здорово играют в обороне. Хорошо помню матч в Москве, нам тогда тоже не удалось забить. Пожалуй, вот самые сильные команды России. Помимо «Зенита», конечно.

– Правда, что «Локомотив» тоже хотел приобрести вас прошлым летом?

– Впервые слышу. «Спартак» интересовался, да. Но я выбрал «Зенит», потому что это по-настоящему большой клуб, он соответствует моим амбициям. К тому же, в Санкт-Петербург переехал мой друг Лео Паредес. Очень хотел сыграть с ним в одной команде.