Тренер «Суонси»: «Моуринью нравится воевать с людьми, и он хорош в этом»

Главный тренер «Суонси» Карлуш Карвальял поделился мнением о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Мне нравится Моуринью, и он знает это. Я учился у него. Я провел неделю в «МЮ», когда там был Алекс Фергюсон, потом неделю у Моуринью в «Челси», потом – в «Реале».

Я стараюсь учиться у лучших. У Жозе огромная уверенность в себе, как и у меня. Это важно. Но у него абсолютно другой характер. Ему нравятся конфронтации, нравится воевать с людьми, и он хорош в этом», – сказал Карвальял.

Напомним, что Моуринью и полузащитник «МЮ» Поль Погба не общаются из-за разногласий.