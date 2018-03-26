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    Тренер «Суонси»: «Моуринью нравится воевать с людьми, и он хорош в этом»

    Главный тренер «Суонси» Карлуш Карвальял поделился мнением о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Мне нравится Моуринью, и он знает это. Я учился у него. Я провел неделю в «МЮ», когда там был Алекс Фергюсон, потом неделю у Моуринью в «Челси», потом – в «Реале».

    Я стараюсь учиться у лучших. У Жозе огромная уверенность в себе, как и у меня. Это важно. Но у него абсолютно другой характер. Ему нравятся конфронтации, нравится воевать с людьми, и он хорош в этом», – сказал Карвальял.

    Напомним, что Моуринью и полузащитник «МЮ» Поль Погба не общаются из-за разногласий.

    Источник: Skysports

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    26.03.2018 00:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 27 марта 2018, 01:39

      Чтото у тренера суонси даже фамилии нет.

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    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 26 марта 2018, 07:29

      только в этом он и хорош и еще в постановке футбола "вы мне не забьете и я вас трогать не буду"

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