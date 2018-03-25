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    Рейнгольд – о травме игроков сборной: «Кто руководит нашим футболом? Надо гнать их в шею»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал тот факт, что сразу несколько игроков сборной России получили серьезные травмы накануне ЧМ-2018. Рейнгольд считает, что в этом виновато руководство футбола страны.

    «С таким календарем мы всех наших футболистов переломаем. Уже без Кокорина, Джикии, Васина на чемпионате мира играть будем. Постоянно мелкие повреждения у игроков сборной.

    Я считаю, это безобразие. Зимой в футбол играть нельзя. Складывается впечатление, что над нами просто издеваются чиновники. Почему хоккей с мячом у нас зимой проходит под крышей, а «Спартак» играет в 16 градусов мороза в Казани? Это преступление перед футболистами. Второе здоровье человек не купит.

    А еще ставят центральный матч «Спартак» – «Локомотив» сразу после перерыва. Нет, чтобы перенести, когда потеплее будет, праздник футбола создать, когда люди с удовольствием на стадион придут… Кто руководит нашим футболом? С них бы спросить. Надо гнать их в шею из футбола, чтобы они близко к футбольным вопросам не подходили», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2018 21:50
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 марта 2018, 12:54

      Ооо, а дед еще способен здраво мыслить! Его слова да Богу б в уши!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 марта 2018, 11:30

      абсолютно прав, соглашусь на все 100.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 марта 2018, 10:29

      Регулировать климатом мы еще не научились.Остается одно - крытые стадионы.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 марта 2018, 07:47

      Согласен полностью с автором.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 марта 2018, 07:44

      Расстрел отменили.... Рейнгольду придётся с битой пройтись в РФС: там очень много толстых,откормленных шей и Вы все руки себе отломаете.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 марта 2018, 05:41

      Мутко уже выгнали, изменений нет

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ДАША Д 26 марта 2018, 07:54

      Мутко не выгоняли, пока, но его прихвостни продолжают работать в
      том же духе, убивают футбол и футболистов в России. Неужели Путин
      не видит, что творится? Или он в спорте только самбо понимает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 26 марта 2018, 01:40

      Кричи не кричи, толку нет. Здесь нужны меры по-серьёзней. Что касается хоккея с мячом, то этот вид спорта довольно специфический и развивается он в одних и тех-же регионах на протяжении десятков лет, именно в них и строятся крытые стадионы, команд-то по стране с десяток, может чуть больше.

      1
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      Рейтинг: +839

      Князев 26 марта 2018, 00:54

      Да, прав Валерий!!!

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2018, 00:35

      Старому лишь бы лаять) При чём тут календарь? Кокорин неосторожно сломался при плюс двадцати. И нечего орать. Причина не в погодных условиях. Зато такие потери скорее всего станут хорошим оправданием грядущему позору

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 26 марта 2018, 00:20

      На протяжении всей истории нашего футбола, наши футбольные чиновники так и не учились составлять календарь....А ведь не так сложно, ставить в холодное время игры в южных городах , а в жару- в более северной части страны...Вдобавок, появились стадионы , готовые принимать матчи круглогодично...Только вот голову включать при этом надо....А у нашего руководства, до сих пор, все через ж..у делается....

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > zico2205 26 марта 2018, 03:07

      Просто чиновники любят деньги...При том не свои.Футболисты любят деньги и шампанское с девочками.А работать никто не любит и не хочет.Вот и получается...Летом мы отдыхаем,а зимой балду пинаем.Ибо это не футбол в -15 да еще и на леднике.

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