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  • Рейнгольд – о травме игроков сборной: «Кто руководит нашим футболом? Надо гнать их в шею»

Рейнгольд – о травме игроков сборной: «Кто руководит нашим футболом? Надо гнать их в шею»

25 марта 2018, 21:50
24

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал тот факт, что сразу несколько игроков сборной России получили серьезные травмы накануне ЧМ-2018. Рейнгольд считает, что в этом виновато руководство футбола страны.

«С таким календарем мы всех наших футболистов переломаем. Уже без Кокорина, Джикии, Васина на чемпионате мира играть будем. Постоянно мелкие повреждения у игроков сборной.

Я считаю, это безобразие. Зимой в футбол играть нельзя. Складывается впечатление, что над нами просто издеваются чиновники. Почему хоккей с мячом у нас зимой проходит под крышей, а «Спартак» играет в 16 градусов мороза в Казани? Это преступление перед футболистами. Второе здоровье человек не купит.

А еще ставят центральный матч «Спартак» – «Локомотив» сразу после перерыва. Нет, чтобы перенести, когда потеплее будет, праздник футбола создать, когда люди с удовольствием на стадион придут… Кто руководит нашим футболом? С них бы спросить. Надо гнать их в шею из футбола, чтобы они близко к футбольным вопросам не подходили», – сказал Рейнгольд.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Рейнгольд Валерий
Комментарии (24)
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alex1951
1522004166
Когда надо смачно выругаться и кого то обоср.... Приглашайте Рейнгольда. Он оживает ,когда видит ,тот бардак ,который стабильно сопровождает сборную. Предложить что то - это сложнее,а отсабачить -это самое то.
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insider_retro
1522004803
Гнать - это не решение проблем футбола... Думать, приглашать специалистов в узких областях, изучать спортивную статистику, опыт стран, схожих по ряду параметров и привлекать научные изыскания... Достаточно уже руководить на опыте советских времён и своих былых заслуг... Мир движется и футбол развивается... А мы пока отстаём...
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ZENIT84,
1522008313
арены строить нужно))) северная страна мы))) что не понятного)))столько денег воруют а могли построить каждому скромный стадиончик с подогревом и крышами)))
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zico2205
1522012824
На протяжении всей истории нашего футбола, наши футбольные чиновники так и не учились составлять календарь....А ведь не так сложно, ставить в холодное время игры в южных городах , а в жару- в более северной части страны...Вдобавок, появились стадионы , готовые принимать матчи круглогодично...Только вот голову включать при этом надо....А у нашего руководства, до сих пор, все через ж..у делается....
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APchelov
1522013725
Старому лишь бы лаять) При чём тут календарь? Кокорин неосторожно сломался при плюс двадцати. И нечего орать. Причина не в погодных условиях. Зато такие потери скорее всего станут хорошим оправданием грядущему позору
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Князев
1522014893
Да, прав Валерий!!!
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woyser
1522017614
Кричи не кричи, толку нет. Здесь нужны меры по-серьёзней. Что касается хоккея с мячом, то этот вид спорта довольно специфический и развивается он в одних и тех-же регионах на протяжении десятков лет, именно в них и строятся крытые стадионы, команд-то по стране с десяток, может чуть больше.
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Диктор
1522039658
Согласен полностью с автором.
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zigbert
1522049398
Регулировать климатом мы еще не научились.Остается одно - крытые стадионы.
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OfaZavr
1522053019
абсолютно прав, соглашусь на все 100.
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