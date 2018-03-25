Рейнгольд – о травме игроков сборной: «Кто руководит нашим футболом? Надо гнать их в шею»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал тот факт, что сразу несколько игроков сборной России получили серьезные травмы накануне ЧМ-2018. Рейнгольд считает, что в этом виновато руководство футбола страны.

«С таким календарем мы всех наших футболистов переломаем. Уже без Кокорина, Джикии, Васина на чемпионате мира играть будем. Постоянно мелкие повреждения у игроков сборной.

Я считаю, это безобразие. Зимой в футбол играть нельзя. Складывается впечатление, что над нами просто издеваются чиновники. Почему хоккей с мячом у нас зимой проходит под крышей, а «Спартак» играет в 16 градусов мороза в Казани? Это преступление перед футболистами. Второе здоровье человек не купит.

А еще ставят центральный матч «Спартак» – «Локомотив» сразу после перерыва. Нет, чтобы перенести, когда потеплее будет, праздник футбола создать, когда люди с удовольствием на стадион придут… Кто руководит нашим футболом? С них бы спросить. Надо гнать их в шею из футбола, чтобы они близко к футбольным вопросам не подходили», – сказал Рейнгольд.