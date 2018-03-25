Швец общался с Черчесовым по поводу игры на позиции защитника в сборной 

Хавбек сборной России и «Ахмата» Антон Швец поделился мнением о тренировочном процессе национальной команды.

«Мы общались с Черчесовым по поводу того, могу ли я сыграть в центре защиты. Такое может быть, но сейчас меня наигрывают на моей позиции – опорного полузащитника.

Я расту на тренировках у Черчесова. Всегда с радостью приезжаю в сборную. Конечно, мне хочется играть, но, думаю, у тренера есть планы на меня.

Взаимопонимание между игроками сборной России растет. С каждым разом футболисты лучше понимают, чего хочет главный тренер. Становится больше наигранности. Каждый сбор идет сборной на пользу», – сказал Швец.

Ранее сообщалось, что на ЧМ в центре защиты российской сборной будут играть Федор Кудряшов и Владимир Гранат.