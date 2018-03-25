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    Швец общался с Черчесовым по поводу игры на позиции защитника в сборной 

    Хавбек сборной России и «Ахмата» Антон Швец поделился мнением о тренировочном процессе национальной команды.

    «Мы общались с Черчесовым по поводу того, могу ли я сыграть в центре защиты. Такое может быть, но сейчас меня наигрывают на моей позиции – опорного полузащитника.

    Я расту на тренировках у Черчесова. Всегда с радостью приезжаю в сборную. Конечно, мне хочется играть, но, думаю, у тренера есть планы на меня.

    Взаимопонимание между игроками сборной России растет. С каждым разом футболисты лучше понимают, чего хочет главный тренер. Становится больше наигранности. Каждый сбор идет сборной на пользу», – сказал Швец.

    Ранее сообщалось, что на ЧМ в центре защиты российской сборной будут играть Федор Кудряшов и Владимир Гранат.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2018 14:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 марта 2018, 18:26

      на сегодня Семенов лучщий но почему то сидит на лавке. а Кудряшов я не раз говорил не уровень сборной. у него старания есть но нет техники.часто подводить команду красными карточками

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 25 марта 2018, 18:25

      место того чтобы тупо вызвать волкодава Денисова в опорную зону Саламыч придумывает все новые варианты; а вдруг Швец и на дуде игрец? Лично мне тоже не нравиться Денисов по своим каким-то качествам, но это самый типичный и пожалуй лучший опорник в стране. А без опорной зоны будет сыпаться вся защита. Разве это непонятно тренеру РФ. Может быть, я и ошибаюсь.?

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 марта 2018, 14:51

      Галактионов его использовал в центре в игре с конями в Грозном. Получилось 0 - 3...
      Он на своей позиции хорош, а в центре Андрюху ставьте...

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      Рейтинг: +3461

      acor94 25 марта 2018, 14:42

      Он не защитник, а полузащитник, зачем вы обманываете людей?
      Еще одна ошибка в новостях.

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