В центре обороны сборной России на чемпионате мира будут играть Кудряшов и Гранат

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какой сочетание центральных защитников будет использоваться им в товарищеских матчах против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург), а также на домашнем чемпионате мира.

– Собираетесь ли использовать завтра и на чемпионате мира сыгранную связку Кудряшов – Гранат?

– Собираемся. По-моему, полный ответ.

– Как дела у тех, кто ране занимался индивидуально?

– Сегодня была разминочная часть, в которой занимались все. Камболов не будет готов к игре, а Игнатьев и Кузяев почти готовы, но рисковать не будем. Есть пара вопросов и по Дзагоеву.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в одной группе с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).