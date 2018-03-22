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    В центре обороны сборной России на чемпионате мира будут играть Кудряшов и Гранат

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какой сочетание центральных защитников будет использоваться им в товарищеских матчах против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург), а также на домашнем чемпионате мира.

    – Собираетесь ли использовать завтра и на чемпионате мира сыгранную связку Кудряшов – Гранат?

    – Собираемся. По-моему, полный ответ.

    – Как дела у тех, кто ране занимался индивидуально?

    – Сегодня была разминочная часть, в которой занимались все. Камболов не будет готов к игре, а Игнатьев и Кузяев почти готовы, но рисковать не будем. Есть пара вопросов и по Дзагоеву.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в одной группе с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2018 13:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 марта 2018, 09:43

      Да уж, списанные мастера.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 18:18

      кто есть того и ставит, выбор невелик.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 22 марта 2018, 17:40

      а на воротах будет Черчесов ?-------тогда до финала дойдем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 16:42

      Видимо большие проблемы с центральными защитниками,если туда ставят Кудряшова.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > zigbert 22 марта 2018, 17:25

      ну он так-то еще на КК в центре играл, да и в Ростове у КББ

      3
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 22 марта 2018, 14:48

      Потрачено

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 марта 2018, 14:07

      По 4 или по 5 минимум Игорек пропустит

      4
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 марта 2018, 13:58

      И стадионы новые и тренер с усами и лимит,все есть-команды НЕТ!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 22 марта 2018, 13:26

      Беда будет с такой защитой , Стасику надо березуцких уговаривать !!! Темболее вся защита будет сыгранной , либо искать европейских не заигранных за сборную защитников и к нам тащить))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 марта 2018, 13:25

      теперь все матчи на ноль сыграем))

      4
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      Рейтинг: +301

      23igkra 22 марта 2018, 13:24

      И вновь заголовок, не соответствующий содержанию

      3
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      Рейтинг: +844

      lejnin > 23igkra 22 марта 2018, 13:33

      Бомбардир больше скатывается в жёлтую прессу, чем остаётся на уровне серьезных спортивных порталов. Жаль, привык уже к сайту, но почитать серьезные проработанные материалы уже долгое время тут нельзя...

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > lejnin 22 марта 2018, 14:50

      Соккер был куда лучше

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