Агент: «Один топ-клуб готов заплатить 50 миллионов за Хисая»

Защитник «Наполи» Эльсеид Хисай может сменить команду, сообщает Football Italia.

Согласно источнику, агент албанца сообщил руководству неаполитанцев об интересе к 24-летнему Хисаю со стороны европейского топ-клуба. Ожидается, что указанный клуб заплатит за футболиста отступные в размере 50 миллионов евро.

Защитник пополнил состав «Наполи» в августе 2015 года, перейдя из «Эмполи» 5 миллионов евро. за В текущем сезоне он принял участие в 38 матчах ,в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов.

В апреле 2017 года «Бомбардир» писал об интересе к Хисаю со стороны «Манчестер Юнайтед».