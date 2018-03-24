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    Агент: «Один топ-клуб готов заплатить 50 миллионов за Хисая»

    Защитник «Наполи» Эльсеид Хисай может сменить команду, сообщает Football Italia.

    Согласно источнику, агент албанца сообщил руководству неаполитанцев об интересе к 24-летнему Хисаю со стороны европейского топ-клуба. Ожидается, что указанный клуб заплатит за футболиста отступные в размере 50 миллионов евро.

    Защитник пополнил состав «Наполи» в августе 2015 года, перейдя из «Эмполи» 5 миллионов евро. за В текущем сезоне он принял участие в 38 матчах ,в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов.

    В апреле 2017 года «Бомбардир» писал об интересе к Хисаю со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Football Italia

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    24.03.2018 18:24
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