Джикия сказал, что останется в «Спартаке» как минимум на пять лет

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем положении в московском клубе.

«Если кто-то в команде захочет забрать мой 14-й номер себе, то ему придeтся подождать, потому что я в «Спартаке» ещe на пять лет как минимум», – цитирует футболиста «Чемпионат».

Напомним, 24-летний игрок сборной России продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена. Из-за повреждения, полученного в товарищеской встрече, футболист рискует пропустить чемпионат мира.

В текущем сезоне Джикия принял участие в 25 матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.