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    Джикия сказал, что останется в «Спартаке» как минимум на пять лет

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем положении в московском клубе.

    «Если кто-то в команде захочет забрать мой 14-й номер себе, то ему придeтся подождать, потому что я в «Спартаке» ещe на пять лет как минимум», – цитирует футболиста «Чемпионат».

    Напомним, 24-летний игрок сборной России продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена. Из-за повреждения, полученного в товарищеской встрече, футболист рискует пропустить чемпионат мира.

    В текущем сезоне Джикия принял участие в 25 матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 18:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 24 марта 2018, 22:17

      Посмотрим. Будет день будет пища. Выздоравливай и играй, играй на отлично. И если удешь раньше на повышение, даже буду рад. Но буду сожалеть.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 20:37

      Молодец.Будем ждать,поправляйся.

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 24 марта 2018, 18:36

      GjgПоправляйся скорее!!!!Кутепов не вариант!!!!

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