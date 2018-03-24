Тите считает Акинфеева прекрасным футболистом с великолепным уровнем игры

Главный тренер сборной Бразилии Тите после товарищеского матча против сборной России (3:0) поделился мнением о российских игроках.

«Кто понравился из россиян? Не знаю, правильно ли произношу фамилии. Головин – хороший, агрессивный игрок. Еще Смолов, Миранчук. Но у сборной России очень хорошая команда. И тренер работает здорово. Неслучайно вы сыграли вничью с Испанией. Также выделю Акинфеева – прекрасный футболист. Великолепный уровень», –сказал Тите.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!