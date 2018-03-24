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    Тите считает Акинфеева прекрасным футболистом с великолепным уровнем игры

    Главный тренер сборной Бразилии Тите после товарищеского матча против сборной России (3:0) поделился мнением о российских игроках.

    «Кто понравился из россиян? Не знаю, правильно ли произношу фамилии. Головин – хороший, агрессивный игрок. Еще Смолов, Миранчук. Но у сборной России очень хорошая команда. И тренер работает здорово. Неслучайно вы сыграли вничью с Испанией. Также выделю Акинфеева – прекрасный футболист. Великолепный уровень», –сказал Тите.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2018 01:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +481

      belrus21 24 марта 2018, 09:55

      Тренера менять конечно надо. Но до окончания ЧМ это бессмысленно. Или докажет всем, что мы, скептики, не правы, или обделается окончательно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 марта 2018, 09:26

      Да

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 24 марта 2018, 08:26

      Тите считает Акинфеева прекрасным футболистом с великолепным уровнем игры...НО есть и лучше---Беленов ,Лунёв!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > САДЫЧОК 24 марта 2018, 09:40

      а ты смешной

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 11:31

      смешной-ты! который стыдится что татарин и отминусовал мне рейтинг-это дешево!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > САДЫЧОК 24 марта 2018, 11:36

      чем я стыжусь????

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 11:39

      ты-слабак! ну зачем ты сделал подлость? везде отминусовал меня?...оскорбляешь!я выразил свою мысль! о тебе...ты докажи что это не так...а не козли минусуя!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > САДЫЧОК 24 марта 2018, 11:44

      за всё время,которое я тебя вижу на этом сайте,я поставил тебе 6 минусов,а остальные не мои.А ты за эти плюсы готов и жизнь наверно отдать???? и я тебя вроде не оскарбил

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 24 марта 2018, 04:07

      Фамилию тренера он не назвал и, видимо, даже не знает кто тренер сборной, иначе бы не сказал, что он работает здорово.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 марта 2018, 03:09

      Уж что-что,но комплименты они умеют делать!
      0-3,зато все молодцы.....
      Вроде получается,что Черчес Осетинский на правильном пути!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 01:57

      Начал даже нравиться мне этот тренер,когда начал отмечать наших футболистов,но назвав тренера нашего хорошим работником,он сразу упал до низкого уровня.
      Черчесов оказывается хорошо работает....ммммм....понятно

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 08:09

      тут хоть кого ставь на пост тренера ничего не поменяется, надо сборную нашу U21 не потерять и на нее акцент в дальнейшем делать, подключая ряд игроков опытных

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > EcioAuditore 24 марта 2018, 08:12

      точнее и не скажешь

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 09:01

      Это Бразилия!!! тут всё понятно. Но мне понравилось движение и мысль Миранчуков (Почему Черчесов их вместе не выпустил???), Головин старался, Смолов был почти отрезан от средней линии! Глушаков просто потерялся на поле Зобнин много ошибался. Гранат особенно первый тайм неплохо подчищал! А Акинфеев был лучшим! не в одном из голов виноват небыл! А если бы столько не выручал то счёт мог быть и не 3-0 а 7-0 или больше!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Отчаянный Пердун 24 марта 2018, 09:39

      Согласен с тобой в каждом твоём предложении,вообще в каждом.Когда наконец-то поймут,что Черчесов просто дно на дне дна,а ни тренер,,,,

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