Тите считает Акинфеева прекрасным футболистом с великолепным уровнем игры

Тренера менять конечно надо. Но до окончания ЧМ это бессмысленно. Или докажет всем, что мы, скептики, не правы, или обделается окончательно.
Главный тренер сборной Бразилии Тите после товарищеского матча против сборной России (3:0) поделился мнением о российских игроках.
«Кто понравился из россиян? Не знаю, правильно ли произношу фамилии. Головин – хороший, агрессивный игрок. Еще Смолов, Миранчук. Но у сборной России очень хорошая команда. И тренер работает здорово. Неслучайно вы сыграли вничью с Испанией. Также выделю Акинфеева – прекрасный футболист. Великолепный уровень», –сказал Тите.
Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!