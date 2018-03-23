Селюк назвал Луиса Адриано проституткой, а не профессионалом

Футбольный агент Дмитрий Селюк нелицеприятно высказался по поводу слов нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Ранее бразилец заявил, что не откажется перейти из стана красно-белых в любой другой российский клуб, включая «Зенит» или ЦСКА, поскольку ему нужно кормить семью.

«Спасибо Адриано. Хоть он объяснил многим непонимающим, почему я его не люблю. Именно за продажность. Целовать ромбики – это не профессия. А тем более он готов перейти в «Динамо» Киев, хотя раньше играл за «Шахтер», который дал ему все. Проститутка, а не профессионал», – написал Селюк на своей странице в твиттере.