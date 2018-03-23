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  • Селюк назвал Луиса Адриано проституткой, а не профессионалом

Селюк назвал Луиса Адриано проституткой, а не профессионалом

23 марта 2018, 15:25
38

Футбольный агент Дмитрий Селюк нелицеприятно высказался по поводу слов нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Ранее бразилец заявил, что не откажется перейти из стана красно-белых в любой другой российский клуб, включая «Зенит» или ЦСКА, поскольку ему нужно кормить семью.

«Спасибо Адриано. Хоть он объяснил многим непонимающим, почему я его не люблю. Именно за продажность. Целовать ромбики – это не профессия. А тем более он готов перейти в «Динамо» Киев, хотя раньше играл за «Шахтер», который дал ему все. Проститутка, а не профессионал», – написал Селюк на своей странице в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Селюк Дмитрий
Комментарии (38)
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ivan1321
1521808213
Селюк человек без моральных устоев и мужских принципов , который пытается из всего выжать максимум. Только ради того что бы его не забывали ( никчемный агент и человек в целом !
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Соа́рес де Мора́ис
1521808274
Мда, вот у него очко пригорело)), когда его Трабуки приложил, ахаха. Селюка все знают как конченного гондона причем давно.
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Холстомер
1521808379
Пусть играет в Бразилии и семью кормит. Он мне с самого начала несимпатичен. В Шахтере тогда больше нравились Срна и Виллиан.
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Illars
1521810429
сегодня день дол**ба на бомбардире? то один херь несет, то другой
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O-Z
1521810639
В спартаке не он один проститутка
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Спартач_навсегда
1521812912
Cелюк никогда особым умом не отличался,в чем мы очередной раз убедились ...агент 002
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СШГЭС
1521813480
Если бы все игроки были патриотами клубов, то ты ****** агентская сосал бы лапу.
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Сибирь за Спартак
1521814026
Нервничает агентишка, траорятина тухнет, не берет никто.
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Одинокий волк Маквейд
1521814932
Как Адриано назвал Селюка, издание по этическим причинам написать не может.
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RotBerg
1521816842
И "капитан" в спартаке такой же
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