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    Селюк назвал Луиса Адриано проституткой, а не профессионалом

    Футбольный агент Дмитрий Селюк нелицеприятно высказался по поводу слов нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Ранее бразилец заявил, что не откажется перейти из стана красно-белых в любой другой российский клуб, включая «Зенит» или ЦСКА, поскольку ему нужно кормить семью.

    «Спасибо Адриано. Хоть он объяснил многим непонимающим, почему я его не люблю. Именно за продажность. Целовать ромбики – это не профессия. А тем более он готов перейти в «Динамо» Киев, хотя раньше играл за «Шахтер», который дал ему все. Проститутка, а не профессионал», – написал Селюк на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    23.03.2018 15:25
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +111

      baddy 24 марта 2018, 14:40

      Адриано настоящий профессионал! А проститутка желтая это Селюк со своими игроками - Джафарами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 24 марта 2018, 10:34

      Раз профессиональные футболисты - проститутки, то их агенты точно - сутенеры. Что вдвойне прискорбно. Сами суки, и суки паразитирующие.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 09:12

      совсем больной уже стал, не стоит обращать внимание на его бредни так же как и Червя.

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 23 марта 2018, 23:37

      ШТА?! Агент кого-то называет продажным?! Приехали )))

      1
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      Рейтинг: +34

      Raydert1 23 марта 2018, 22:39

      С у к а долбаёбы когда в 2004 спартак отправлял в локо торба и самедова не кто не орал продажнные, проститутки а как Глушаков перешёл в спартак так сразу все накинулись, **** какие же вы гнелые, стада оно и в Африке стада

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 23 марта 2018, 21:48

      Хорош народ стравливать ,печатая высказывания этого короеда

      3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 марта 2018, 21:46

      Странно, про Глушакова он что-то ничего не сказал который из Локо в Спартак перешел.

      1
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 23 марта 2018, 21:26

      Ой, а сколько нынче святых? В каждом клубе больше двух не наберётся. А если клуб не столичный - то там о таком не слыхивали и вовсе. Спустись на землю, автор!

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 23 марта 2018, 18:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дмитрий Селюк прав, все загорелые в спартаке-жадные проститутки.

      -4
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      Рейтинг: +2726

      a_who 23 марта 2018, 18:32

      Селюк какой то ... и фамилия смешная )

      1
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