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    Луис Адриано признался, что готов перейти из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что согласился бы перейти в любой клуб чемпионата России. Бразилец признался, что не стал бы отказываться от предложений из ЦСКА или «Зенита».

    – В какой российский клуб вы ни за что не перейдете, даже если поступит нереальное предложение? Может, ЦСКА или «Зенит»?

    – Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы.

    – «Динамо» Киев тоже нормальный вариант?

    – Представьте себе ситуацию – я играю в «Шахтере», потом приходит предложения от «Динамо», я отказываю. А через два месяца «Шахтер» отказывается от меня, и я остаюсь без работы. Поэтому не скажу «нет» ни одному клубу.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Адриано забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 20 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 01:50
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 23 марта 2018, 17:11

      в Спартаке он за бананы и кокосы играет?))) неужели до сих пор семью кормить не на что?

      0
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      Рейтинг: +320

      ваавва 23 марта 2018, 14:43

      Главное чтобы он играл за Спартак в данный момент, а уже потом куда ему переходить пусть решает сам!!!

      1
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      Рейтинг: +876

      movie 23 марта 2018, 14:13

      Все верно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      sined1951 23 марта 2018, 13:17

      Луис игрок, а не болельщик. То, что футболисты целуют ромбики и футболки, говорит не о верности клубу, а о готовности всего себя отдавать интересам команды, не сачковать и играть за клуб в полную силу.

      4
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      Рейтинг: +11240

      alp 23 марта 2018, 13:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      типа в спартаке на мроте сидит, *****...

      -4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 марта 2018, 11:38

      и это очень странно слышать.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 11:35

      по человечески его можно понять, но по спортивному не очень выглядело бы такое решение, но зато честно.

      3
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 марта 2018, 11:29

      В Зенит ч-ж не берут, не мечтай даже.

      -3
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 23 марта 2018, 11:23

      БРЕХНЯ!

      -3
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      Рейтинг: +3136

      m40 23 марта 2018, 11:02

      А он в курсе, что в Зенит не пройдет фэйс контроль, а в ЦСКА с деньгами не густо и, если позовут, то вряд ли на большую зарплату?
      А так это он похоже намекает на увеличение оклада

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > m40 23 марта 2018, 11:39

      такое ощущение,что ему уже предложили.Он же говорит,если поступит предложение.А ты наверно читать умеешь,а смысл сказанного не понимаешь

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > mopecekca 23 марта 2018, 13:14

      обоснуй!!!!

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