Луис Адриано признался, что готов перейти из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что согласился бы перейти в любой клуб чемпионата России. Бразилец признался, что не стал бы отказываться от предложений из ЦСКА или «Зенита».

– В какой российский клуб вы ни за что не перейдете, даже если поступит нереальное предложение? Может, ЦСКА или «Зенит»?

– Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы.

– «Динамо» Киев тоже нормальный вариант?

– Представьте себе ситуацию – я играю в «Шахтере», потом приходит предложения от «Динамо», я отказываю. А через два месяца «Шахтер» отказывается от меня, и я остаюсь без работы. Поэтому не скажу «нет» ни одному клубу.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Адриано забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 20 матчах.