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  • Луис Адриано признался, что готов перейти из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит»

Луис Адриано признался, что готов перейти из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит»

23 марта 2018, 01:50
65

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что согласился бы перейти в любой клуб чемпионата России. Бразилец признался, что не стал бы отказываться от предложений из ЦСКА или «Зенита».

– В какой российский клуб вы ни за что не перейдете, даже если поступит нереальное предложение? Может, ЦСКА или «Зенит»?

– Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы.

– «Динамо» Киев тоже нормальный вариант?

– Представьте себе ситуацию – я играю в «Шахтере», потом приходит предложения от «Динамо», я отказываю. А через два месяца «Шахтер» отказывается от меня, и я остаюсь без работы. Поэтому не скажу «нет» ни одному клубу.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Адриано забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 20 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (65)
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ФанатОтБога
1521762819
Опа, потом будет так) сначала тебя боготворили) будут потом, как Дзюбу любить) это же спартачье быдло)
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Полная Канистра
1521775900
может вообще и не было этого вью просто журналюги свою вонь из дупла пустили ведь и им тоже кушать хочется
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OldenVad
1521786062
Жизнь такова как она есть и больше не какова ))) Лучше быть честным как Андриано, чем поклясться в преданности и уйти в другой клуб!
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nemolod
1521786131
А подавляющее большинство легионеров для этого и приезжают,чтобы заработать и им все равно за какой клуб играть,хотя и бывают исключения! Так что особо не принимайте на веру стандартные слова "о счастье" в той или иной команде,они их всегда говорят как только попадают в новый клуб и прежде всего потому,что получили выгодную работу,а не оттого что действительно счастливы!
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woyser
1521787196
ЦСКА он вряд ли нужен, там ставка на Мусу и Витиньо. Зениту не игроков покупать, а для начала тренера нужно найти, который разберётся с тем хозяйством которое есть на данный момент. Локомотив себя и так чувствует в атаке хорошо и если уж будет усилятся, то кем нибудь молодым на перспективу. Вариант только Краснодар или Ростов, а остальные клубы его не потянут, да и он при всём профессионализме не захочет ехать играть в провинцию.
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VVM1964
1521790690
" НЕ ОТКАЗАЛСЯ БЫ " и " ГОТОВ " - ну совсем разный смысл , бомбардир , вы опять взяли в редакторы " грамотея " - увольняйте срочно , так и быть пожалуй я соглашусь на эту вакансию ( уж хуже точно не будет ) . )))
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paracetamol
1521793758
В Зенит ч-ж не берут, не мечтай даже.
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OfaZavr
1521794153
по человечески его можно понять, но по спортивному не очень выглядело бы такое решение, но зато честно.
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alp
1521799200
типа в спартаке на мроте сидит, *****...
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sined1951
1521800258
Луис игрок, а не болельщик. То, что футболисты целуют ромбики и футболки, говорит не о верности клубу, а о готовности всего себя отдавать интересам команды, не сачковать и играть за клуб в полную силу.
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