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  • Семин: «Матч «Локомотив» – «Амкар» перенесли в Москву? А мы-то тут причем?»

Семин: «Матч «Локомотив» – «Амкар» перенесли в Москву? А мы-то тут причем?»

23 марта 2018, 12:23
42

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что еще не в курсе, где состоится гостевой матч 24-го тура РФПЛ с «Амкаром». Специалист подчеркнул, что железнодорожникам неудобно играть в субботу, 31 марта.

Накануне стало известно, что встреча пермяков с красно-зелеными состоится в Москве по договоренности клубов. Регламент РФПЛ при этом нарушен не был.

– Я не знаю, где пройдет наш матч, – сказал Семин. – Я пока не имею никакой официальной бумаги, поэтому не могу комментировать ситуацию. Могу сказать одно – нам очень неудобно играть 31 марта.

– Даже дома?

– А какая разница – дома или на выезде?

– Пожалуйста, объясните почему.

– Потому что у нас большая группа из 10 игроков приедет накануне из национальных сборных. Например, Фарфан и Чорлука будут лететь из Южной Америки. Вот и все, что могу сказать.

– Вы говорили, что перенос кубкового матча «Крылья Советов» – «Спартак» с 28 февраля на 4 апреля не украшает наш чемпионат. Можете повторить эту же фразу про перенос вашей игры с «Амкаром»?

– Я не могу это повторить. Я уже все сказал. Больше ничего говорить не буду.

– Странная ситуация. Теперь ваш матч переносят, а вы не хотите это комментировать…

– Ну а мы-то тут причем? Мы причем?

После 22-х туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу с 49 очками, опережая «Спартак» на пять очков и имея при этом игру в запасе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Семин Юрий
Комментарии (42)
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Татарин за ЦСКА
1521797399
журналюга урод какой-то
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polt
1521797857
Палыч дурку включил. Ну очень хочется стать чемпионом.
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vladimir-7
1521798101
Ю.П. Семин, по моему, занервничал, такое впечатление, что руководство Локо обратилось в РФПЛ о переносе игры на стадион Локомотив, а Палыч, якобы, не в курсе событий, вот в ответах, на вопросы журналиста, уклончиво отвечает.
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paracetamol
1521798124
А нос-то в пушку, Шпалыч!
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ViktorMG
1521798363
Лучшим итогом тура будет поражение Локо при победе Спартака. Хоть игра в запасе, но уже не так всё радужно. Зенит растерял 13 очков отрыва за 9 туров. Чем Локомотив лучше?
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Diesel133
1521798575
народ вы что несете? а когда матч хотели перенести в Хабару, всех все устраивало? Значит, кому-то это нужно было, уж точно не Локо и Амкару! А кому охота туда переться? Вот и пришлось включиться! А тут началось кудахтанье про купленное чемпионство! Лицемеры сраные!!! Извините, бомбануло.
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absent32
1521800358
от спартачей срача, как с толчка!!! как играть в самаре так сцытесь в штаны, ведь писька на ветру отмерзнет. а как другие какие-то меры предпринимают, так сразу попрекаете чемпионством, которое еще не выиграли. господа, если вас так тревожит защита медалей, то пусть ваша команда об этом заботится на поле. если перенесли матч не хер поливать всех гавно, сами же в говне плавали и при этом счастливы были от блеска золотых медалей! все...
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ssspartak
1521805339
ёёёё, ну это ж пи*zдец ребята!!! ды я не буду ныть, мол уйдет в отрыв от спартака локомотив, нет. спартак между прочим так и будет играть в самаре, а не в москве. семин просто упал в моих глазах, балабол-маразматик. тут явно что всё сделано в угоду локомотиву. ну почему не перенести игру в краснодар или ростов? а это так без палева в москву и чисто случайно на стадион локомотив))) пи*zдец, я ржу))
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nirita
1521809456
Самедова удалили в первом матче-а мы тут при чём? Упырок старый.
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Ахимас Вельде
1521816242
Похоже, все средства хороши. Красавцы кочегары, ясно почему ппроходимца Геркуса зовут в Питер. Там штаб-квартира утырков.
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