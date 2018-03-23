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    Семин: «Матч «Локомотив» – «Амкар» перенесли в Москву? А мы-то тут причем?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что еще не в курсе, где состоится гостевой матч 24-го тура РФПЛ с «Амкаром». Специалист подчеркнул, что железнодорожникам неудобно играть в субботу, 31 марта.

    Накануне стало известно, что встреча пермяков с красно-зелеными состоится в Москве по договоренности клубов. Регламент РФПЛ при этом нарушен не был.

    – Я не знаю, где пройдет наш матч, – сказал Семин. – Я пока не имею никакой официальной бумаги, поэтому не могу комментировать ситуацию. Могу сказать одно – нам очень неудобно играть 31 марта.

    – Даже дома?

    – А какая разница – дома или на выезде?

    – Пожалуйста, объясните почему.

    – Потому что у нас большая группа из 10 игроков приедет накануне из национальных сборных. Например, Фарфан и Чорлука будут лететь из Южной Америки. Вот и все, что могу сказать.

    – Вы говорили, что перенос кубкового матча «Крылья Советов» – «Спартак» с 28 февраля на 4 апреля не украшает наш чемпионат. Можете повторить эту же фразу про перенос вашей игры с «Амкаром»?

    – Я не могу это повторить. Я уже все сказал. Больше ничего говорить не буду.

    – Странная ситуация. Теперь ваш матч переносят, а вы не хотите это комментировать…

    – Ну а мы-то тут причем? Мы причем?

    После 22-х туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу с 49 очками, опережая «Спартак» на пять очков и имея при этом игру в запасе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 12:23
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +452

      denzillo 25 марта 2018, 12:27

      Мда...эх Палыч Палыч, лицемерный ты мужичёнка-как выгодно-так сразу переобулся!Стыдно такому тренеру и так себя вести...фу, противно!

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 24 марта 2018, 14:42

      Палы ты не причем опять? Победу тебе купили, а то Чорлуке далеко добираться до Перми. Прям наивный дед какой.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 11:27

      Правила (честной) борьбы вылезли наружу.

      0
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 24 марта 2018, 08:22

      Люди Есть еще вопросы к нашему чемпионату, к сборной? Что не понятно? Отсюда 1:8 от атлетико, 0:3 от Бразилии. Зачем дед семыч полез в это говно. Хотя припоминаю ещё а союзом чемпионате были моменты у локомотива с душком

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 марта 2018, 22:54

      После такой херни просто перестану уважать Локо,,,,,,,такого просто не когда не было за все мои 35 лет болельщика ,,,,

      3
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      Рейтинг: +434

      ssspartak > slavutiq70 24 марта 2018, 00:15

      ну со стороны Локо такого точно не было! однако во времена "бомже-коньства" 3-4 года назад подобные ситуации возникали, когда весь календарь крутился вокруг них. ну и Амкар конечно удивил...не хорошо удивил. как в той повести. продались за банку варенья и пачку печенья

      2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 23 марта 2018, 19:51

      блин прикинь, 10 игроков возвращаются из сборных... иии перенесли игру в Москву.... что за херня... аааа если на то пойдет... можно с легкостью сыграть 15 игр дома... ааа выездные 15... то же дома... побольше таких Амкаров в ЧР... иии ункальный чемпионат можно сообразить каких еще в мире не видали

      0
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      Рейтинг: +718

      Антимат 23 марта 2018, 18:01

      Ничего личного, просто бизнес.

      2
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 23 марта 2018, 17:44

      Похоже, все средства хороши. Красавцы кочегары, ясно почему ппроходимца Геркуса зовут в Питер. Там штаб-квартира утырков.

      5
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 23 марта 2018, 16:59

      Попробуйте теперь не взломать оборону Амкара, вот смеху будет.

      5
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      Рейтинг: +239

      nirita 23 марта 2018, 15:50

      Самедова удалили в первом матче-а мы тут при чём? Упырок старый.

      2
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      Рейтинг: +1789

      Кисюля > nirita 23 марта 2018, 16:13

      Хрена ты мразь,упырок и не дочеловек

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