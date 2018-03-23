Семин: «Матч «Локомотив» – «Амкар» перенесли в Москву? А мы-то тут причем?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что еще не в курсе, где состоится гостевой матч 24-го тура РФПЛ с «Амкаром». Специалист подчеркнул, что железнодорожникам неудобно играть в субботу, 31 марта.

Накануне стало известно, что встреча пермяков с красно-зелеными состоится в Москве по договоренности клубов. Регламент РФПЛ при этом нарушен не был.

– Я не знаю, где пройдет наш матч, – сказал Семин. – Я пока не имею никакой официальной бумаги, поэтому не могу комментировать ситуацию. Могу сказать одно – нам очень неудобно играть 31 марта.

– Даже дома?

– А какая разница – дома или на выезде?

– Пожалуйста, объясните почему.

– Потому что у нас большая группа из 10 игроков приедет накануне из национальных сборных. Например, Фарфан и Чорлука будут лететь из Южной Америки. Вот и все, что могу сказать.

– Вы говорили, что перенос кубкового матча «Крылья Советов» – «Спартак» с 28 февраля на 4 апреля не украшает наш чемпионат. Можете повторить эту же фразу про перенос вашей игры с «Амкаром»?

– Я не могу это повторить. Я уже все сказал. Больше ничего говорить не буду.

– Странная ситуация. Теперь ваш матч переносят, а вы не хотите это комментировать…

– Ну а мы-то тут причем? Мы причем?

После 22-х туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу с 49 очками, опережая «Спартак» на пять очков и имея при этом игру в запасе.