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    Себальос мечтает стать ключевым игроком «Реала»

    Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос мечтает не просто закрепиться в составе мадридского клуба, а стать его ключевым игроком.

    «Моя главная мечта – стать важным игроком для «Реала». Да, в моей ситуации нужно подходить к этому с большим терпением. Но я молод и амбициозен.

    Я хотел бы чаще выходить на поле, но все равно я с каждым днем узнаю все больше, что помогает мне набраться опыта», – сказал Себальос.

    В текущем сезоне 21-летний футболист провел за «Реал» 19 матчей во всех турнирах. На его счету также два гола в Примере.

    Источник: AS

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    23.03.2018 09:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 23 марта 2018, 13:09

      Потенциально Себальос очень крут.

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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 23 марта 2018, 12:10

      Всему своё время.Нужно немного подождать(смена поколений не за горами)

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