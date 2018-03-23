Себальос мечтает стать ключевым игроком «Реала»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос мечтает не просто закрепиться в составе мадридского клуба, а стать его ключевым игроком.

«Моя главная мечта – стать важным игроком для «Реала». Да, в моей ситуации нужно подходить к этому с большим терпением. Но я молод и амбициозен.

Я хотел бы чаще выходить на поле, но все равно я с каждым днем узнаю все больше, что помогает мне набраться опыта», – сказал Себальос.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за «Реал» 19 матчей во всех турнирах. На его счету также два гола в Примере.