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    Мартынович: «В России легионерам с каждым годом все тяжелее»

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович с пониманием относится к решению 18-летнего полузащитника молодежного состава «Зенита» Кирилла Капленко отказаться от выступлений за сборную Белоруссии.

    «Если мы говорим о России, то легионерам здесь с каждым годом тяжелее. Все эти лимиты...

    Если бы не русский паспорт, возможно, Капленко сложнее было бы попасть в «Зенит». Если бы в Белоруссии были лучшие условия, в том числе финансовые, вряд ли бы кто-то отказывался от гражданства. Но это футбол.

    Век футболистка короткий, все пытаются использовать возможности по максимуму», – приводит слова Мартыновича «Трибуна».

    Напомним, 18-летний игрок имеет белорусское и российское гражданства.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 06:57
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 марта 2018, 10:18

      ...легионерам в России всё тяжелее,зарплата у них НЕПОДЪЁМНО БОЛЬШАЯ.

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