Мартынович: «В России легионерам с каждым годом все тяжелее»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович с пониманием относится к решению 18-летнего полузащитника молодежного состава «Зенита» Кирилла Капленко отказаться от выступлений за сборную Белоруссии.

«Если мы говорим о России, то легионерам здесь с каждым годом тяжелее. Все эти лимиты...

Если бы не русский паспорт, возможно, Капленко сложнее было бы попасть в «Зенит». Если бы в Белоруссии были лучшие условия, в том числе финансовые, вряд ли бы кто-то отказывался от гражданства. Но это футбол.

Век футболистка короткий, все пытаются использовать возможности по максимуму», – приводит слова Мартыновича «Трибуна».

Напомним, 18-летний игрок имеет белорусское и российское гражданства.