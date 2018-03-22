«Милан» вновь постарается купить Обамеянга

«Милан» продолжает следить за ситуацией с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом в «Арсенале».

«Россонери» пытались заполучить габонца из дортмундской «Боруссии» прошлым лето, однако «шмели» отказались продавать футболиста, поскольку их не устроила предложенная сумма.

Тем не менее, форвард остается в планах итальянского клуба. В «Милане» считают, что «канониры» будут готовы расстаться с 28-летним игроком за меньшую сумму, нежели требовала у красно-черных «Боруссия» в прошлом году.

Напомним, сам «Арсенал» в январе заплатил за Обамеянга почти 64 миллиона евро.