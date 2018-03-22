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    «Милан» вновь постарается купить Обамеянга

    «Милан» продолжает следить за ситуацией с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом в «Арсенале».

    «Россонери» пытались заполучить габонца из дортмундской «Боруссии» прошлым лето, однако «шмели» отказались продавать футболиста, поскольку их не устроила предложенная сумма.

    Тем не менее, форвард остается в планах итальянского клуба. В «Милане» считают, что «канониры» будут готовы расстаться с 28-летним игроком за меньшую сумму, нежели требовала у красно-черных «Боруссия» в прошлом году.

    Напомним, сам «Арсенал» в январе заплатил за Обамеянга почти 64 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

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    22.03.2018 12:47
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