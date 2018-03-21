Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алиев: «Думаете, куртка «Локо» – это все, что у меня осталось? Вы не правы»

    Главный тренер украинского «Хмельницкого» Александр Алиев, ранее в качестве игрока выступавший за московский «Локомотив», рассказал FootballHub, почему он проводит тренировки в куртке железнодорожников.

    – Почему пришел на тренировку в курточке московского «Локомотива»?

    – Да это не имеет значения, в какой курточке я пришел. У меня есть курточки и «Анжи», и «Динамо». Это не имеет значения, людям главное найти повод для обсуждения. Я читал комментарии, мол, это все, что у меня осталось. Нет, это не так. У меня много чего осталось. Просто взял куртку «Локомотива», также мог взять «Динамо» или «Анжи».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2018 01:36
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 марта 2018, 08:59

      Рагули не побьют?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 21 марта 2018, 07:07

      Говорят на Украине совсем тяжелая обстановка сейчас. Одежду вот донашивают последнюю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 21 марта 2018, 05:57

      Другой раз умнее будет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11