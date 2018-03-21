Алиев: «Думаете, куртка «Локо» – это все, что у меня осталось? Вы не правы»

Главный тренер украинского «Хмельницкого» Александр Алиев, ранее в качестве игрока выступавший за московский «Локомотив», рассказал FootballHub, почему он проводит тренировки в куртке железнодорожников.

– Почему пришел на тренировку в курточке московского «Локомотива»?

– Да это не имеет значения, в какой курточке я пришел. У меня есть курточки и «Анжи», и «Динамо». Это не имеет значения, людям главное найти повод для обсуждения. Я читал комментарии, мол, это все, что у меня осталось. Нет, это не так. У меня много чего осталось. Просто взял куртку «Локомотива», также мог взять «Динамо» или «Анжи».