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    Луис Адриано: «Чем больше мне доверяют болельщики, тем мотивированнее я становлюсь»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано, принесший своим точным ударом победу красно-белым над «Рубином» в матче 23-го тура РФПЛ, заявил, что старается радовать болельщиков команды, многие из которых скептически относились к его переходу из «Милана» в январе 2017 года.

    Также бразилец подчеркнул, что гонка за чемпионский титул еще не завершена и «Спартак» будет сражаться с «Локомотивом» до последнего.

    – Насколько ужасными были условия для игры в Казани?

    – Да, поле было очень плохим, было очень холодно. Прежде всего, это плохо для футболистов, но и болельщикам на трибунах не позавидуешь.

    – Вы забили победный гол «Рубину». Для вас важно чувствовать себя героем?

    – Я просто рад, что игра удовлетворяет болельщиков. Чем больше они мне доверяют, тем мотивированнее я становлюсь. Стараюсь оправдывать их ожидания.

    – Когда вы переходили в «Спартак», люди считали, что в Россию едет ленивый игрок, который думает о завершении карьеры...

    – Понимаю их. Я давно не играл перед переходом в «Спартак», но был полон надежд доказать, что могу вернуть себе ту форму, которая была у меня в «Шахтере». Очень рад, что сейчас играю на максимуме. Благодарен за это фанатам и лично мистеру Каррере. Люди в меня верят.

    – Ваш партнер по команде Зе Луиш давно не выходит на поле. Не боитесь, что можете не удержать хорошую форму из-за отсутствия конкуренции?

    – К сожалению, у Зе сейчас травма, но мы все ждем его скорейшего выздоровления и возвращения на поле, он очень важен для нас. Я не беспокоюсь, что могу не удержать форму, даже не думаю об этом.

    – Когда будет показывать свою лучшую игру Квинси Промес?

    – По-моему, Квинси и сейчас неплохо играет. На поле мы всегда полагаемся на него и полностью доверяем.

    – «Локомотив» – чемпион?

    – «Локомотив» имеет хорошее преимущество, но чемпионат еще не завершен. Мы будем сражаться до конца и сделаем все, чтобы бы догнать их.

    Источник: Sport24

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    19.03.2018 18:44
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 12:59

      И как только его Милан отпустил?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 20 марта 2018, 12:54

      да даже самые отъявленные скептики уже давно сменили свое мнение по Адриано... только один Селюк что то бесится. Время расставило вопросы по этому трансферу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 марта 2018, 22:11

      Профессиональное отношение к своим обязанностям,больше нечего сказать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 19 марта 2018, 21:48

      Большой мастер ! последний гол в подтверждение ! Радует )))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 19 марта 2018, 21:41

      Красавец работай по полной и продолжай радовать нас своей игрой:D

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 марта 2018, 20:32

      боец и пахарь на поле вот главные качества и за это мы его уважаем

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 19:58

      молодец, мы то тебя всегда поддержим а ты продолжай нас радовать!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 марта 2018, 19:25

      Он уже полностью вписался в команду, причем очень органично.

      9
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 марта 2018, 19:22

      Правильно! Сражаться надо до конца и играть на максимуме. Ты же в Спартаке!

      6
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 19 марта 2018, 19:21

      Заметил еще, что он при угловых чаще всех выносит мяч.

      6
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