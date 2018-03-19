Луис Адриано: «Чем больше мне доверяют болельщики, тем мотивированнее я становлюсь»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано, принесший своим точным ударом победу красно-белым над «Рубином» в матче 23-го тура РФПЛ, заявил, что старается радовать болельщиков команды, многие из которых скептически относились к его переходу из «Милана» в январе 2017 года.

Также бразилец подчеркнул, что гонка за чемпионский титул еще не завершена и «Спартак» будет сражаться с «Локомотивом» до последнего.

– Насколько ужасными были условия для игры в Казани?

– Да, поле было очень плохим, было очень холодно. Прежде всего, это плохо для футболистов, но и болельщикам на трибунах не позавидуешь.

– Вы забили победный гол «Рубину». Для вас важно чувствовать себя героем?

– Я просто рад, что игра удовлетворяет болельщиков. Чем больше они мне доверяют, тем мотивированнее я становлюсь. Стараюсь оправдывать их ожидания.

– Когда вы переходили в «Спартак», люди считали, что в Россию едет ленивый игрок, который думает о завершении карьеры...

– Понимаю их. Я давно не играл перед переходом в «Спартак», но был полон надежд доказать, что могу вернуть себе ту форму, которая была у меня в «Шахтере». Очень рад, что сейчас играю на максимуме. Благодарен за это фанатам и лично мистеру Каррере. Люди в меня верят.

– Ваш партнер по команде Зе Луиш давно не выходит на поле. Не боитесь, что можете не удержать хорошую форму из-за отсутствия конкуренции?

– К сожалению, у Зе сейчас травма, но мы все ждем его скорейшего выздоровления и возвращения на поле, он очень важен для нас. Я не беспокоюсь, что могу не удержать форму, даже не думаю об этом.

– Когда будет показывать свою лучшую игру Квинси Промес?

– По-моему, Квинси и сейчас неплохо играет. На поле мы всегда полагаемся на него и полностью доверяем.

– «Локомотив» – чемпион?

– «Локомотив» имеет хорошее преимущество, но чемпионат еще не завершен. Мы будем сражаться до конца и сделаем все, чтобы бы догнать их.