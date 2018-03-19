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    Ульрайх: «Бавария» показала пассивный футбол»

    Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх отметил пассивную игру своей команды, которая привела к выездному поражению в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги от «РБ Лейпцига».

    «С самого начала мы не смогли найти свою игру и позволяли потери мяча, которые не должны были происходить. «Лейпциг» хорошо прессинговал и после перехвата мяча быстро переходил в атаку.

    Мы играли не так хорошо, как обычно, были пассивны. Мы не лучшим образом распоряжались мячом, в нашей игре не было спокойствия», – считает футболист.

    Матч 27-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Бавария» завершился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.03.2018 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 19 марта 2018, 11:23

      устали

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