Ульрайх: «Бавария» показала пассивный футбол»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх отметил пассивную игру своей команды, которая привела к выездному поражению в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги от «РБ Лейпцига».

«С самого начала мы не смогли найти свою игру и позволяли потери мяча, которые не должны были происходить. «Лейпциг» хорошо прессинговал и после перехвата мяча быстро переходил в атаку.

Мы играли не так хорошо, как обычно, были пассивны. Мы не лучшим образом распоряжались мячом, в нашей игре не было спокойствия», – считает футболист.

Матч 27-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Бавария» завершился со счетом 2:1.