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  • Уткин – о Луневе: «Абсолютно здоровый человек. Но с темпераментом аутиста»

Уткин – о Луневе: «Абсолютно здоровый человек. Но с темпераментом аутиста»

18 марта 2018, 20:40
26

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался по поводу голкипера «Зенита» Андрея Лунева.

«Я не хочу сказать ничего плохого о Луневе, он абсолютно здоровый человек. Но с темпераментом аутиста.

Я знаю одну историю. «Зенит» выезжал на игру, по-моему, со «Спартаком». Игроки собрались в холле, ожидая автобус. У всех некий мандраж, а Лунев пришел последним, и было видно, что он только что проснулся, у него на лице был след от подушки.

У Лунева нет нервов. Не знаю, зачем Манчини отправлял разминаться Лодыгина в матче с «РБ Лейпциг», – сказал Уткин.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Уткин Василий
Комментарии (26)
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NIK32RUS
1521395127
Это он подколол? Или обидеть попытался?
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порт
1521395204
А Уткин с темпераментом обжоры.
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vladik12
1521395325
Все вратари немного двинутые, ничего удивительного.
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Евгений П
1521395556
Уткин - это футбольный шут,над которым все смеются и никто уже давным-давно не воспринимает его всерьёз
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Zenmaster
1521396228
Ты бы Вася фильтровал чё несёшь -- и так наговорил на пару фиников -- Лунёв один из лучших вратарей России !!!
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alexa1995
1521396308
Это и хорошо что нет нервов, спортсмен должен быть хладнокровен и опираться на мышление, а не на рефлексы. Луневу это как +
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polt
1521396810
Это признание высокого класса Лунева из уст Уткина.
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Гаскойн
1521398049
Лунев-лучший вратарь в России на сегодняшний день!
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anatolich72
1521398157
Похоже Уткин сам не вполне вменяем, судя по его комментариям.
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OfaZavr
1521443471
Утке то какое дело до этого? лишь бы опять к себе внимание привлечь ядовитыми высказываниями.
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