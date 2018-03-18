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    Уткин – о Луневе: «Абсолютно здоровый человек. Но с темпераментом аутиста»

    Футбольный комментатор Василий Уткин высказался по поводу голкипера «Зенита» Андрея Лунева.

    «Я не хочу сказать ничего плохого о Луневе, он абсолютно здоровый человек. Но с темпераментом аутиста.

    Я знаю одну историю. «Зенит» выезжал на игру, по-моему, со «Спартаком». Игроки собрались в холле, ожидая автобус. У всех некий мандраж, а Лунев пришел последним, и было видно, что он только что проснулся, у него на лице был след от подушки.

    У Лунева нет нервов. Не знаю, зачем Манчини отправлял разминаться Лодыгина в матче с «РБ Лейпциг», – сказал Уткин.

    Источник: YouTube

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    18.03.2018 20:40
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 марта 2018, 19:50

      И зачем хамить в адрес отличного парня и классного вратаря?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 10:11

      Утке то какое дело до этого? лишь бы опять к себе внимание привлечь ядовитыми высказываниями.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 марта 2018, 06:59

      какой же трепло и недалёкий этот чел уткин ему как всегда кого то облить помоями

      3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 марта 2018, 02:41

      Если бы у него был аутизм он бы не смог в команде играть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 19 марта 2018, 00:30

      Утя опять обожрался гамбургеров.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Lazio-Baku 18 марта 2018, 23:23

      Если Луня не втащит Утке за этот базар ....

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 марта 2018, 23:19

      Дааа. Васин бред не для средних умов. Вася - инопланетянин

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > APchelov 19 марта 2018, 01:22

      Жирный рептилоид.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 марта 2018, 22:12

      Помню твои вася полуночные бредни в комментировании ЛЧ...вот это был цирк

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 марта 2018, 21:51

      кафель,уткин,червь,волейболист сборная доходяг

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 18 марта 2018, 21:35

      Похоже Уткин сам не вполне вменяем, судя по его комментариям.

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