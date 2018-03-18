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    Селюк: «Твит Трабукки об Адриано? Он хочет отвлечь внимание от неудачных приобретений «Спартака»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на критику агента Марко Трабукки. Ранее Трабукки написал твит, в котором критиковал Селюка за позицию по трансферу нападающего Луиса Адриано в «Спартак».

    – Я никогда не говорил, что Адриано – ужасный футболист. Поднимите все мои интервью, и вы убедитесь. Я лишь утверждал, что цена-качество не подходит «Спартаку».

    – Почему?

    – Я точно не знаю, какая у него зарплата. Но пишут чуть ли не про 4,5 миллиона евро в год. 4,5! Послушайте, за такие деньги забить гол «Рубину» и праздновать, как будто ты выиграл Лигу чемпионов… Ну мне это смешно! Почему-то я не видел таких постов Трабукки в мой адрес после 0:7 от «Ливерпуля».

    – С «Ливерпулем» провалилась вся команда. А Адриано в этом сезоне забивал «Севилье», «Атлетику», «Локомотиву», «Зениту», «Крансодару».

    – А я вам говорю про 0:7. А человек получает 4,5 миллиона… А знаете почему сейчас появился этот пост Трабукки с утра? Люди хотят завуалировать неудачные приобретения других игроков и трату на них немалых денег. Вот и все.

    – Вы про Педро Рошу?

    – Про Педро Рошу, Петковича и так далее.

    – Педро Роша – провал трансферной политики?

    – Я вообще считаю, что, может быть, все игроки раскроются. Когда-нибудь… Но в этом и заключается проблема. Мне очень понравилось высказывание главного тренера «Тоттенхэма» Покеттино: «Мы не хотим покупать трофеи». Что он имел в виду? Он хочет завоевывать их в игре.

    – Причем здесь «Спартак»?

    – «Спартак» соревнуется с «Зенит» с точки зрения бюджета. Так? Но было бы смешно, если бы красно-белые со своими возможностями не выигрывали у «Рубина», который находится в полубанкротном состоянии! Это еще хорошо, что в Казань пришли люди, которые еще хотят выправить ситуацию.

    А когда «Спартак» выигрывает у Хабаровска, бюджет которого, наверное, равен зарплате Луиза Адриано? Многие еще хвалят селекцию клуба за то, что бразилец пришел бесплатно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2018 17:49
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 19 марта 2018, 18:03

      он точно разбирается в футболе? Спартак не соревнуется с Зенитом по бюджету, это бесполезно. И тратим мы не столько на траснферы. А по Роше пока рано говорить, у енго естьв се чтобы раскрыться.

      1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 19 марта 2018, 11:26

      Кто такой Селюк? что бы его бред тут обсуждать

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 19 марта 2018, 10:11

      а немытым он как положил !!!!! не селюка дело чужие зарплаты считать

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 марта 2018, 08:44

      у селюка ШИЗА последней стадии

      0
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 18 марта 2018, 22:29

      З - Зависть

      1
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      Рейтинг: +320

      ваавва 18 марта 2018, 21:32

      Он забил 8 и отдал 6 иди домой вася!!!

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      Рейтинг: +75

      igoor52 18 марта 2018, 21:13

      ДА пусть хоть все сорок пять получает, деньги не наши ,а играет он на все ДЕСЯТЬ И ЗА ДВОИХ!!!!!!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 марта 2018, 20:14

      Скулеж скулеж сколько можно это слушать?

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      Рейтинг: +20

      MGG 18 марта 2018, 20:07

      Л.Адриано боец до мозга костей!!! по больше бы таких в РФПЛ.....не раз видел матчи когда он возвращаеться и отрабатывает в обороне.....

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      Рейтинг: +119

      ivan1321 18 марта 2018, 19:44

      Селюк кретин еще тот , ничего нормального еще от него никто никогда не слышал !

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