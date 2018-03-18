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  • Селюк: «Твит Трабукки об Адриано? Он хочет отвлечь внимание от неудачных приобретений «Спартака»

Селюк: «Твит Трабукки об Адриано? Он хочет отвлечь внимание от неудачных приобретений «Спартака»

18 марта 2018, 17:49
26

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на критику агента Марко Трабукки. Ранее Трабукки написал твит, в котором критиковал Селюка за позицию по трансферу нападающего Луиса Адриано в «Спартак».

– Я никогда не говорил, что Адриано – ужасный футболист. Поднимите все мои интервью, и вы убедитесь. Я лишь утверждал, что цена-качество не подходит «Спартаку».

– Почему?

– Я точно не знаю, какая у него зарплата. Но пишут чуть ли не про 4,5 миллиона евро в год. 4,5! Послушайте, за такие деньги забить гол «Рубину» и праздновать, как будто ты выиграл Лигу чемпионов… Ну мне это смешно! Почему-то я не видел таких постов Трабукки в мой адрес после 0:7 от «Ливерпуля».

– С «Ливерпулем» провалилась вся команда. А Адриано в этом сезоне забивал «Севилье», «Атлетику», «Локомотиву», «Зениту», «Крансодару».

– А я вам говорю про 0:7. А человек получает 4,5 миллиона… А знаете почему сейчас появился этот пост Трабукки с утра? Люди хотят завуалировать неудачные приобретения других игроков и трату на них немалых денег. Вот и все.

– Вы про Педро Рошу?

– Про Педро Рошу, Петковича и так далее.

– Педро Роша – провал трансферной политики?

– Я вообще считаю, что, может быть, все игроки раскроются. Когда-нибудь… Но в этом и заключается проблема. Мне очень понравилось высказывание главного тренера «Тоттенхэма» Покеттино: «Мы не хотим покупать трофеи». Что он имел в виду? Он хочет завоевывать их в игре.

– Причем здесь «Спартак»?

– «Спартак» соревнуется с «Зенит» с точки зрения бюджета. Так? Но было бы смешно, если бы красно-белые со своими возможностями не выигрывали у «Рубина», который находится в полубанкротном состоянии! Это еще хорошо, что в Казань пришли люди, которые еще хотят выправить ситуацию.

А когда «Спартак» выигрывает у Хабаровска, бюджет которого, наверное, равен зарплате Луиза Адриано? Многие еще хвалят селекцию клуба за то, что бразилец пришел бесплатно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Селюк Дмитрий
Комментарии (26)
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Eddyson
1521385764
Селюк обо*рался, оценивая приобретение Спартаком Адриано, а теперь пытается отмыться. Ну что ж, пытайся.
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almanev
1521386134
Селюк и сам понимает, что был не прав, но признать это не может, слабый человечишко.
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Vickont
1521386626
Как же он не вставил дифирамбы в адрес Туре и Траоре?
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Боцман59rus
1521386642
а разве не было заметна по игре, разница бюджетов у спартака и СКА. да, это не отразилось в полной мере на табло, но я не из категории людей, для которых игра забывается а счет остается... не залетело сегодня, залетит завтра, при поставленной игре - дело времени
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whitecoal
1521386696
Такую ересь несёт этот «околофутбольной человек», всем подряд сующий ни кому не нужного Траоре, аж жуть
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батог
1521386996
Возня в песочнице!
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piligrim1986
1521387075
траоре рулит типа\?))))
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maygli
1521387456
Читал, читал... так ни хрена и не понял о чём собственно он хочет сказать. Фигня какая-то.
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OfaZavr
1521388269
помолчал бы уж со своими то деревьями-поленьями, критик *уев.
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ufos73
1521389030
Селюк так забавно стрелки переводит ))) ЗП большая, за что? А за что платят Ивановичу те же 4 ляма? Халку 7, Витмелю так же 4, у Локо то же есть такие ЗП... Про бюджет особенно забавно получилось, бомжи вообще не смогли обыграть самую бедную команду в РФПЛ Амкар )))
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