Селюк: «Твит Трабукки об Адриано? Он хочет отвлечь внимание от неудачных приобретений «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на критику агента Марко Трабукки. Ранее Трабукки написал твит, в котором критиковал Селюка за позицию по трансферу нападающего Луиса Адриано в «Спартак».

– Я никогда не говорил, что Адриано – ужасный футболист. Поднимите все мои интервью, и вы убедитесь. Я лишь утверждал, что цена-качество не подходит «Спартаку».

– Почему?

– Я точно не знаю, какая у него зарплата. Но пишут чуть ли не про 4,5 миллиона евро в год. 4,5! Послушайте, за такие деньги забить гол «Рубину» и праздновать, как будто ты выиграл Лигу чемпионов… Ну мне это смешно! Почему-то я не видел таких постов Трабукки в мой адрес после 0:7 от «Ливерпуля».

– С «Ливерпулем» провалилась вся команда. А Адриано в этом сезоне забивал «Севилье», «Атлетику», «Локомотиву», «Зениту», «Крансодару».

– А я вам говорю про 0:7. А человек получает 4,5 миллиона… А знаете почему сейчас появился этот пост Трабукки с утра? Люди хотят завуалировать неудачные приобретения других игроков и трату на них немалых денег. Вот и все.

– Вы про Педро Рошу?

– Про Педро Рошу, Петковича и так далее.

– Педро Роша – провал трансферной политики?

– Я вообще считаю, что, может быть, все игроки раскроются. Когда-нибудь… Но в этом и заключается проблема. Мне очень понравилось высказывание главного тренера «Тоттенхэма» Покеттино: «Мы не хотим покупать трофеи». Что он имел в виду? Он хочет завоевывать их в игре.

– Причем здесь «Спартак»?

– «Спартак» соревнуется с «Зенит» с точки зрения бюджета. Так? Но было бы смешно, если бы красно-белые со своими возможностями не выигрывали у «Рубина», который находится в полубанкротном состоянии! Это еще хорошо, что в Казань пришли люди, которые еще хотят выправить ситуацию.

А когда «Спартак» выигрывает у Хабаровска, бюджет которого, наверное, равен зарплате Луиза Адриано? Многие еще хвалят селекцию клуба за то, что бразилец пришел бесплатно.