ну Адриано кросавчек, всем доказал что рано его списали. Ну и конечно круто что доказывал он это в составе Спартака... так что Федуну и Каррере точно спасибо!
Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Луиса Адриано.
«Ну где сегодня все Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал неиграющего в «Милане» Адриано? Их было очень много.
Болельщики «Спартака», будьте благодарны вашему президенту и вашему главнокомандующему Массимо! Только они в него верили», – написал Трабукки в своем твиттере.
Напомним, что Адриано забил победный гол в матче 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).