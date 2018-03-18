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    Трабукки – болельщикам «Спартака»: «Благодарите Федуна и Карреру. Только они верили в успех Адриано»

    Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Луиса Адриано.

    «Ну где сегодня все Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал неиграющего в «Милане» Адриано? Их было очень много.

    Болельщики «Спартака», будьте благодарны вашему президенту и вашему главнокомандующему Массимо! Только они в него верили», – написал Трабукки в своем твиттере.

    Напомним, что Адриано забил победный гол в матче 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).

    Источник: Twitter

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    18.03.2018 12:11
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 19 марта 2018, 18:12

      ну Адриано кросавчек, всем доказал что рано его списали. Ну и конечно круто что доказывал он это в составе Спартака... так что Федуну и Каррере точно спасибо!

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 марта 2018, 18:56

      Хорош-то хорош, но когда один на дин не забил подаренный защитником мяч... ёпть.
      Ну молодец, что всё таки исправился. ;-)))

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 марта 2018, 18:31

      да ладно, мы тоже верили и были рады,когда он приехал

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 18:05

      болельщики тоже верили в большинстве своем, а Селюк пусть и вправду заглохнет)

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 17:44

      Что то приутихли все скептики.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 марта 2018, 14:47

      Верили и не зря как показывает игра.

      5
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 марта 2018, 14:11

      - уважаемый Марко Трабукки , ВЫ лучше отвечай за свои "сделки"!, а кого благодарить, болельщики Спартака сами разберутся!, не глупее ВАС)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 марта 2018, 13:52

      а если вот вдуматься и откинуть всяких мирдверьмячей, впаривающих шлак в РФПЛ, типа Селюка, то разве Каррера и Федун купят игрока не веря в его успех? как вы себе это преставляете?

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 18 марта 2018, 13:37

      Дождался таки момента) всем утер нос!!!

      4
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 18 марта 2018, 13:35

      Наш главнокомандующии! Звучит то как!!!

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