Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Луиса Адриано.

«Ну где сегодня все Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал неиграющего в «Милане» Адриано? Их было очень много.

Болельщики «Спартака», будьте благодарны вашему президенту и вашему главнокомандующему Массимо! Только они в него верили», – написал Трабукки в своем твиттере.

Напомним, что Адриано забил победный гол в матче 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).