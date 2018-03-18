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    Глушаков – журналистам: «Вы сказали, что «Зенит» будет чемпионом после третьего или пятого тура»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат мачта 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).

    «Тяжелый матч, погодные условия сыграли свою роль. Само поле... Здесь нечего говорить. Молодцы, что выиграли. Бойцовские качества были на первом плане. Кто больше хотел, тот выиграл.

    Чемпионская гонка в самом разгаре. Вы (журналисты) сказали же, что «Зенит» будет чемпионом после третьего или пятого тура», – сказал Глушаков.

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, на пять очков отставая от лидера турнира «Локомотива».

    Источник: Р-Спорт

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    18.03.2018 00:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 18 марта 2018, 13:17

      Глуша еще не вечер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      джексон102 18 марта 2018, 10:32

      Я думаю Денис и не думает о зените. СЕЙЧАС ОН ДУМАЕТ БОЛЬШЕ О ЛОКОМОТИВЕ И ПРЕДСТОЯЩИХ ПОБЕДАХ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 10:27

      подколол болтунов)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 18 марта 2018, 09:48

      Ни зени ни вам чемпионства не видать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 09:05

      Футбол не прощает фальши.И надо биться в каждом матче до последней секунды.Тогда и придет успех.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 марта 2018, 08:39

      Журналист -- флюгер -- куда дует , в ту сторону и языком чешет !!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 марта 2018, 07:55

      утёр нос наш капитан писакам и болтунам

      8
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 18 марта 2018, 02:27

      отстаньте от капитана!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 18 марта 2018, 00:47

      Ну объективности ради стоит заметить что вначале чемпионата Зенит действительно показывал супер игру и памятное поражение 5:1 о многом говорит , просто потом в команде что то надломилось...так я думаю

      8
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Spartak 777 18 марта 2018, 07:57

      в пионерском лагере раздор вожатый ни БЕ ни МЕ

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 марта 2018, 00:24

      Бомжи - ЛАШАРЫ !!!

      3
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