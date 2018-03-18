Глушаков – журналистам: «Вы сказали, что «Зенит» будет чемпионом после третьего или пятого тура»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат мачта 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).

«Тяжелый матч, погодные условия сыграли свою роль. Само поле... Здесь нечего говорить. Молодцы, что выиграли. Бойцовские качества были на первом плане. Кто больше хотел, тот выиграл.

Чемпионская гонка в самом разгаре. Вы (журналисты) сказали же, что «Зенит» будет чемпионом после третьего или пятого тура», – сказал Глушаков.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, на пять очков отставая от лидера турнира «Локомотива».