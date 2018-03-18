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  • Глушаков – журналистам: «Вы сказали, что «Зенит» будет чемпионом после третьего или пятого тура»

Глушаков – журналистам: «Вы сказали, что «Зенит» будет чемпионом после третьего или пятого тура»

18 марта 2018, 00:00
14

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат мачта 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).

«Тяжелый матч, погодные условия сыграли свою роль. Само поле... Здесь нечего говорить. Молодцы, что выиграли. Бойцовские качества были на первом плане. Кто больше хотел, тот выиграл.

Чемпионская гонка в самом разгаре. Вы (журналисты) сказали же, что «Зенит» будет чемпионом после третьего или пятого тура», – сказал Глушаков.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, на пять очков отставая от лидера турнира «Локомотива».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Глушаков Денис
Комментарии (14)
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almanev
1521320574
Так и было, а еще все восхищались трансферной компанией Зенита, особенно Генич.
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DOCTOR PENALTY
1521320692
Денис, забудь про Зенит и готовься к очередной игре.
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Nerlinger
1521321843
Бомжи - ЛАШАРЫ !!!
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Spartak 777
1521323254
Ну объективности ради стоит заметить что вначале чемпионата Зенит действительно показывал супер игру и памятное поражение 5:1 о многом говорит , просто потом в команде что то надломилось...так я думаю
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red-white-forever
1521329253
отстаньте от капитана!!!
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Полная Канистра
1521348913
утёр нос наш капитан писакам и болтунам
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Zenmaster
1521351590
Журналист -- флюгер -- куда дует , в ту сторону и языком чешет !!!
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zigbert
1521353155
Футбол не прощает фальши.И надо биться в каждом матче до последней секунды.Тогда и придет успех.
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OfaZavr
1521358040
подколол болтунов)
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джексон102
1521358377
Я думаю Денис и не думает о зените. СЕЙЧАС ОН ДУМАЕТ БОЛЬШЕ О ЛОКОМОТИВЕ И ПРЕДСТОЯЩИХ ПОБЕДАХ
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