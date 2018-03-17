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    Динияр Билялетдинов: «Зениту» бессмысленно жаловаться. Команда укомплектована на три фронта»

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию в санкт-петербургском «Зените». Команда вылетела из Лиги Европы и идет в РФПЛ пятой.

    «Зенит» ослаблен ситуацией, сложившей вокруг и внутри команды. Нет никаких оправданий и отмазок для нулевых ничьих в чемпионате и вылета из Лиги Европы.

    Состав укомплектован на три фронта, поэтому жаловаться на какие-то проблемы бессмысленно», – сказал игрок.

    Сейчас футболист выступает за литовский «Тракай».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 08:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4025

      raritet 17 марта 2018, 16:04

      Если бы это было мнение какой-нибудь доярки , то еще можно было бы пропустить мимо ушей тезисы дилетанта, но когда такое пишет бывший футболист? И кто вам сказал что в ЗЕНИТЕ игроков на три фронта. Там и один приличный состав не собрать. Как будто не видно какого качества это игроки. Может быть нужен только один , но по классу Халка, Вагнера Лава, Промеса. И во-вторых, никто и не жалуется. То , что Зенит сыпется в прямом и переносном смысле , это факт. И мнение таких экспертов как Динияр-это как сплетни бабушек на скамейке.

      0
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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 17 марта 2018, 14:49

      Ещё один "эксперт" появился.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 марта 2018, 13:41

      А кто тебе сказал -- что жалуется Зенит !!! Мудачини ещё не заслужил ни на грошь -- чтобы его жалобы и поведение -- ассоциировать с клубом Зенит !!! Жалуемся и негодуем мы -- БОЛЕЛЬЩИКИ и все уважающие клуб люди --- уберите на..уй этого эксперементатора !!!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 марта 2018, 12:44

      тракай отсюда..
      не твоё дело.
      (

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 11:56

      полностью согласен, да и все отмазки выглядят жалко.

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 11:24

      С ним можно согласиться.

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 марта 2018, 10:20

      Я в чем то согласен ! Когда Манчини пришел нахватал и ртом и жопой , через полгода стали раздовать немного игроков !

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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 марта 2018, 10:17

      Количество и качество-разные вещи!

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      Рейтинг: +1532

      starche 17 марта 2018, 09:50

      Укомплектована средним товаром и физруком.

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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 17 марта 2018, 09:28

      Мнение игрока ф.к.«Тракай». очень интересно...

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