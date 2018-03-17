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  • Динияр Билялетдинов: «Зениту» бессмысленно жаловаться. Команда укомплектована на три фронта»

Динияр Билялетдинов: «Зениту» бессмысленно жаловаться. Команда укомплектована на три фронта»

17 марта 2018, 08:41
10

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию в санкт-петербургском «Зените». Команда вылетела из Лиги Европы и идет в РФПЛ пятой.

«Зенит» ослаблен ситуацией, сложившей вокруг и внутри команды. Нет никаких оправданий и отмазок для нулевых ничьих в чемпионате и вылета из Лиги Европы.

Состав укомплектован на три фронта, поэтому жаловаться на какие-то проблемы бессмысленно», – сказал игрок.

Сейчас футболист выступает за литовский «Тракай».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Билялетдинов Динияр
Комментарии (10)
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_Marqella_
1521268103
Мнение игрока ф.к.«Тракай». очень интересно...
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starche
1521269402
Укомплектована средним товаром и физруком.
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nemolod
1521271064
Количество и качество-разные вещи!
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XaXatyn
1521271252
Я в чем то согласен ! Когда Манчини пришел нахватал и ртом и жопой , через полгода стали раздовать немного игроков !
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zigbert
1521275061
С ним можно согласиться.
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OfaZavr
1521276983
полностью согласен, да и все отмазки выглядят жалко.
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shinnik
1521279843
тракай отсюда.. не твоё дело. (
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Zenmaster
1521283285
А кто тебе сказал -- что жалуется Зенит !!! Мудачини ещё не заслужил ни на грошь -- чтобы его жалобы и поведение -- ассоциировать с клубом Зенит !!! Жалуемся и негодуем мы -- БОЛЕЛЬЩИКИ и все уважающие клуб люди --- уберите на..уй этого эксперементатора !!!
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mamba9090909
1521287383
Ещё один "эксперт" появился.
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raritet
1521291858
Если бы это было мнение какой-нибудь доярки , то еще можно было бы пропустить мимо ушей тезисы дилетанта, но когда такое пишет бывший футболист? И кто вам сказал что в ЗЕНИТЕ игроков на три фронта. Там и один приличный состав не собрать. Как будто не видно какого качества это игроки. Может быть нужен только один , но по классу Халка, Вагнера Лава, Промеса. И во-вторых, никто и не жалуется. То , что Зенит сыпется в прямом и переносном смысле , это факт. И мнение таких экспертов как Динияр-это как сплетни бабушек на скамейке.
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