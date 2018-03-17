Динияр Билялетдинов: «Зениту» бессмысленно жаловаться. Команда укомплектована на три фронта»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию в санкт-петербургском «Зените». Команда вылетела из Лиги Европы и идет в РФПЛ пятой.

«Зенит» ослаблен ситуацией, сложившей вокруг и внутри команды. Нет никаких оправданий и отмазок для нулевых ничьих в чемпионате и вылета из Лиги Европы.

Состав укомплектован на три фронта, поэтому жаловаться на какие-то проблемы бессмысленно», – сказал игрок.

Сейчас футболист выступает за литовский «Тракай».