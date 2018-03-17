Динияр Билялетдинов: «Зениту» бессмысленно жаловаться. Команда укомплектована на три фронта»

Если бы это было мнение какой-нибудь доярки , то еще можно было бы пропустить мимо ушей тезисы дилетанта, но когда такое пишет бывший футболист? И кто вам сказал что в ЗЕНИТЕ игроков на три фронта. Там и один приличный состав не собрать. Как будто не видно какого качества это игроки. Может быть нужен только один , но по классу Халка, Вагнера Лава, Промеса. И во-вторых, никто и не жалуется. То , что Зенит сыпется в прямом и переносном смысле , это факт. И мнение таких экспертов как Динияр-это как сплетни бабушек на скамейке.
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию в санкт-петербургском «Зените». Команда вылетела из Лиги Европы и идет в РФПЛ пятой.
«Зенит» ослаблен ситуацией, сложившей вокруг и внутри команды. Нет никаких оправданий и отмазок для нулевых ничьих в чемпионате и вылета из Лиги Европы.
Состав укомплектован на три фронта, поэтому жаловаться на какие-то проблемы бессмысленно», – сказал игрок.
Сейчас футболист выступает за литовский «Тракай».