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    Алдонин – о травме Кокорина: «Впереди у сборной есть Смолов и Дзюба»

    Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин заявил, что в национальной команде есть кому заменить нападающего «Зенита» Александра Кокорина, получившего разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1).

    Лечение при подобных травмах занимает минимум полгода. Таким образом, 26-летний форвард пропустит домашний чемпионат мира.

    – Вчера разрыв крестообразной связки колена получил форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. Видите тенденцию в том, что раз за разом ломаются футболисты нашей сборной?

    – Это безумно неприятная ситуация, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира. Для любого футболиста пропуск чемпионата мира – это потрясение. Но вряд ли здесь есть какая-то тенденция. Раньше такие повреждения случались довольно редко, а сейчас это сплошь и рядом. Практически в каждом клубе есть игроки с такими повреждениями. То ли это связано с нагрузками, то ли с разными полями – искусственными и натуральными. Возможно и с погодными условиями. Но каждый случай – это отдельна история. Бывает переутомление, кто-то неудачно приземлился или такие повреждения случаются в борьбе.

    – Какие последствия для сборной России? Кого вызывать?

    – Заменить Кокорина, как и Джикию с Васиным, будет тяжело, поскольку это игроки основы. Главное, чтобы больше никто не выпадал, а то вообще может остаться без основного состава.

    – Теперь дорога в сборную для Дзюбы открыта?

    – Здесь важно, чтобы сборная не пострадала в плане качества. Впереди у нас есть Смолов и Дзюба. Важно, чтобы они подошли к турниру в хорошей форме.

    Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2018 14:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 марта 2018, 07:25

      У Дзюбы хорошая форма?! Тут одно из двух. Либо ему новую форму купили, либо старую хорошо отстирали. Всё другое к Артемке неприемлемо.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 марта 2018, 18:59

      Надо заспиртовать Смолова до ЧМ,а то играть будет некому,если и его сломают.))

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 17 марта 2018, 09:50

      Чем Дзюбиньо , так лучше без нападающих , да и Кокорин то был не ахти.Лучше уж како-нибудь из молодых , типа Чалова, кто там в молодёжке играет? Только уже Черчесов должен поднатаскать

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 16 марта 2018, 21:32

      Лучше Маркова, чем Дзюбу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 марта 2018, 18:55

      Шансы Дзюбы в сборной растут космическими темпами - играй и не травмируйся

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 18:14

      Мало того в сборную ,Дзюба может вернуться в Зенит.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 марта 2018, 17:56

      Костоломные команды уровня Ростова - в ФНЛ!

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 16 марта 2018, 16:10

      Дзюбе конечно может подвезти....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 марта 2018, 15:46

      сборная Испании вообще на каком то турнире без нападающих играла и выиграла

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 16 марта 2018, 15:12

      Впереди у сборной есть Смолов и точка.

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