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  • Алдонин – о травме Кокорина: «Впереди у сборной есть Смолов и Дзюба»

Алдонин – о травме Кокорина: «Впереди у сборной есть Смолов и Дзюба»

16 марта 2018, 14:37
12

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин заявил, что в национальной команде есть кому заменить нападающего «Зенита» Александра Кокорина, получившего разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1).

Лечение при подобных травмах занимает минимум полгода. Таким образом, 26-летний форвард пропустит домашний чемпионат мира.

– Вчера разрыв крестообразной связки колена получил форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. Видите тенденцию в том, что раз за разом ломаются футболисты нашей сборной?

– Это безумно неприятная ситуация, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира. Для любого футболиста пропуск чемпионата мира – это потрясение. Но вряд ли здесь есть какая-то тенденция. Раньше такие повреждения случались довольно редко, а сейчас это сплошь и рядом. Практически в каждом клубе есть игроки с такими повреждениями. То ли это связано с нагрузками, то ли с разными полями – искусственными и натуральными. Возможно и с погодными условиями. Но каждый случай – это отдельна история. Бывает переутомление, кто-то неудачно приземлился или такие повреждения случаются в борьбе.

– Какие последствия для сборной России? Кого вызывать?

– Заменить Кокорина, как и Джикию с Васиным, будет тяжело, поскольку это игроки основы. Главное, чтобы больше никто не выпадал, а то вообще может остаться без основного состава.

– Теперь дорога в сборную для Дзюбы открыта?

– Здесь важно, чтобы сборная не пострадала в плане качества. Впереди у нас есть Смолов и Дзюба. Важно, чтобы они подошли к турниру в хорошей форме.

Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Россия Алдонин Евгений Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (12)
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Alex3920486
1521200512
Не, Дзюбу на.....
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Garrincha58
1521204374
сборная Испании вообще на каком то турнире без нападающих играла и выиграла
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retiremen
1521205821
Дзюбе конечно может подвезти....
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prezent2017
1521212175
Костоломные команды уровня Ростова - в ФНЛ!
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zigbert
1521213276
Мало того в сборную ,Дзюба может вернуться в Зенит.
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пряник929
1521215740
Шансы Дзюбы в сборной растут космическими темпами - играй и не травмируйся
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Snek
1521225131
Лучше Маркова, чем Дзюбу.
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нейтральныйкакникто
1521269456
Чем Дзюбиньо , так лучше без нападающих , да и Кокорин то был не ахти.Лучше уж како-нибудь из молодых , типа Чалова, кто там в молодёжке играет? Только уже Черчесов должен поднатаскать
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yorgenbarenz
1521302377
Надо заспиртовать Смолова до ЧМ,а то играть будет некому,если и его сломают.))
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serppion
1521347114
У Дзюбы хорошая форма?! Тут одно из двух. Либо ему новую форму купили, либо старую хорошо отстирали. Всё другое к Артемке неприемлемо.
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