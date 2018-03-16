Алдонин – о травме Кокорина: «Впереди у сборной есть Смолов и Дзюба»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин заявил, что в национальной команде есть кому заменить нападающего «Зенита» Александра Кокорина, получившего разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1).

Лечение при подобных травмах занимает минимум полгода. Таким образом, 26-летний форвард пропустит домашний чемпионат мира.

– Вчера разрыв крестообразной связки колена получил форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. Видите тенденцию в том, что раз за разом ломаются футболисты нашей сборной?

– Это безумно неприятная ситуация, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира. Для любого футболиста пропуск чемпионата мира – это потрясение. Но вряд ли здесь есть какая-то тенденция. Раньше такие повреждения случались довольно редко, а сейчас это сплошь и рядом. Практически в каждом клубе есть игроки с такими повреждениями. То ли это связано с нагрузками, то ли с разными полями – искусственными и натуральными. Возможно и с погодными условиями. Но каждый случай – это отдельна история. Бывает переутомление, кто-то неудачно приземлился или такие повреждения случаются в борьбе.

– Какие последствия для сборной России? Кого вызывать?

– Заменить Кокорина, как и Джикию с Васиным, будет тяжело, поскольку это игроки основы. Главное, чтобы больше никто не выпадал, а то вообще может остаться без основного состава.

– Теперь дорога в сборную для Дзюбы открыта?

– Здесь важно, чтобы сборная не пострадала в плане качества. Впереди у нас есть Смолов и Дзюба. Важно, чтобы они подошли к турниру в хорошей форме.

Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»