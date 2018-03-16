Вернблум не исключил, что может продлить соглашение с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что не исключает варианта, при котором он продолжит выступать за армейский клуб.

Контракт шведа с красно-синими истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Хельсингборге».

«Не хотел бы говорить о продлении контракта. Пока я хочу сконцентрироваться на игре. Посмотрим, что случится летом. Тогда и будет время поговорить об этом.

Все возможно. Сценарий, по которому я останусь в ЦСКА, тоже не исключен», – сказал Вернблум.

Напомним, хавбек перешел в ЦСКА из «АЗ Алкмаар» в январе 2012 года.