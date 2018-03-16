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    Вернблум не исключил, что может продлить соглашение с ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что не исключает варианта, при котором он продолжит выступать за армейский клуб.

    Контракт шведа с красно-синими истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Хельсингборге».

    «Не хотел бы говорить о продлении контракта. Пока я хочу сконцентрироваться на игре. Посмотрим, что случится летом. Тогда и будет время поговорить об этом.

    Все возможно. Сценарий, по которому я останусь в ЦСКА, тоже не исключен», – сказал Вернблум.

    Напомним, хавбек перешел в ЦСКА из «АЗ Алкмаар» в январе 2012 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2018 12:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 16 марта 2018, 16:30

      норм игрок, свои бабки отрабатывает!

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 16 марта 2018, 14:59

      Оставайся Понтус!!!!я уже и не представляю наш клуб без тебя, ты лидер на поле

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 14:21

      Ты нам нужен!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 16 марта 2018, 13:49

      Зачем уходить и зачем отпускать? Идеально подходят друг-другу ЦСКА и Вернблум.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 марта 2018, 13:31

      Если отношения со всеми в клубе ПФК ЦСКА складываются хорошие и тебе
      в этом коллективе тоже добротно и тебя уважают, а у нас сложилось мнение,
      что это именно так, то оставайся играть в ЦСКА, П.Вернблум. От добра, добра
      не ищут.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 16 марта 2018, 13:11

      Не помню, а он в сборную Швеции входит?
      Если не входит - пусть уходит.

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > subbotaspartak 16 марта 2018, 14:22

      Играл он за Швецию!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 марта 2018, 13:04

      Надо, надо продлевать контракт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 16 марта 2018, 12:54

      Понтус не уходи!)

      2
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 16 марта 2018, 12:51

      Понтус красавелло, не то что безпонтусы Зенита.

      4
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      Рейтинг: +644

      кран 16 марта 2018, 12:44

      Универсал...надо оставлять по-любому...

      3
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