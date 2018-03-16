Вернблум: «Когда ты нападающий, то должен забивать голы»

Нападающий ЦСКА Понтус Вернблум спокойно отнесся к своему забитому голу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона». По его словам – это работа нападающего, на позиции которого он выступал в данной встрече.

«У нас получилось забить много голов. Первая игра была действительно разочаровывающей, и мы собирались сократить отставание в счете.

Знали, что задача будет сложной, но отлично сыграли, чтобы выйти в следующий раунд. Для этого нужно было играть с большей уверенностью, чем на прошлой неделе.

Мой гол? Когда ты нападающий, то должен забивать голы. Мы всегда хотим побеждать вне зависимости от соперника», – сказал после финального свистка шведский футболист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА завершился со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).