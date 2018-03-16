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    Вернблум: «Когда ты нападающий, то должен забивать голы»

    Нападающий ЦСКА Понтус Вернблум спокойно отнесся к своему забитому голу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона». По его словам – это работа нападающего, на позиции которого он выступал в данной встрече.

    «У нас получилось забить много голов. Первая игра была действительно разочаровывающей, и мы собирались сократить отставание в счете.

    Знали, что задача будет сложной, но отлично сыграли, чтобы выйти в следующий раунд. Для этого нужно было играть с большей уверенностью, чем на прошлой неделе.

    Мой гол? Когда ты нападающий, то должен забивать голы. Мы всегда хотим побеждать вне зависимости от соперника», – сказал после финального свистка шведский футболист.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА завершился со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

    Источник: УЕФА

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    16.03.2018 07:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 марта 2018, 09:54

      Уважение к тебе за самоотдачу на поле!

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 16 марта 2018, 09:51

      Когда ты Верблум, ты должен пахать на любой позиции. ..И не щадить ни себя ни соперников...Что ты и делаешь...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 марта 2018, 09:45

      Спасибо,Викинг..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 марта 2018, 09:21

      Давай Понтус, продлевай контракт! Незаменимый игрок!

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 марта 2018, 09:20

      мужик сказал, мужик сделал... продлевай быстрее контракт)))

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 16 марта 2018, 09:06

      Ребята если в такой же манере будем играть можно на чемпионство замахнуться

      0
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 16 марта 2018, 08:22

      Викинг!

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 16 марта 2018, 08:07

      Вот кто трудяга, за каждый см. поля, вне зависимости от позиции на нем!!!

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