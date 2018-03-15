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    Силкин: «Зенит» не играет с «Барселоной» или «Реалом», он играет всего лишь с «Лейпцигом»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин верит, что «Зенит» способен выйти в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв в ответном матче 1/8 финала турнира «РБ Лейпциг».

    «Все клубы испытывают трудности из-за травм и карточек. Считаю, что «Зенит» достаточно хорошо укомплектованная команда, чтобы испытывать проблемы из-за вылета трех игроков. Конечно, хочется, чтобы лучшие игроки выходили на поле. Но «Зенит» может решить проблему выхода в следующую стадию и другими игроками, они очень квалифицированные.

    Травма Мамманы — большая потеря, но для того чтобы пройти дальше, нужно в первую очередь забивать, обезопасить свои ворота за счет активных действий впереди. В центре защиты все равно остаются варианты, может сыграть тот же Кришито. Только Смольников фланговый игрок. Обойма хорошая.

    «Зенит» не играет с «Барселоной» и «Реалом», он играет всего лишь с «Лейпцигом». Это команда по зубам, она тоже буксует в Бундеслиге», – считает Силкин.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» состоится в четверг, 15 марта, в 21:00 по московскому времени. Результат первой игры – 1:2.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.03.2018 10:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2018, 15:16

      силкин дурак что ли? если бы Зенит играл с Динамо а то команда из бундеслиги! там последняя команда сильней любой нашей

      2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > Garrincha58 15 марта 2018, 15:34

      Спорное утверждение,
      Наваждение.
      Шанс не утрачен,
      Зенит Удачи.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 марта 2018, 13:32

      да да конечно и слава богу что не с ними а то страшно было бы на зеню смотреть

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 15 марта 2018, 11:28

      всего лишь зенит всего лишь с лейпцигом

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