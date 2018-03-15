Силкин: «Зенит» не играет с «Барселоной» или «Реалом», он играет всего лишь с «Лейпцигом»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин верит, что «Зенит» способен выйти в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв в ответном матче 1/8 финала турнира «РБ Лейпциг».

«Все клубы испытывают трудности из-за травм и карточек. Считаю, что «Зенит» достаточно хорошо укомплектованная команда, чтобы испытывать проблемы из-за вылета трех игроков. Конечно, хочется, чтобы лучшие игроки выходили на поле. Но «Зенит» может решить проблему выхода в следующую стадию и другими игроками, они очень квалифицированные.

Травма Мамманы — большая потеря, но для того чтобы пройти дальше, нужно в первую очередь забивать, обезопасить свои ворота за счет активных действий впереди. В центре защиты все равно остаются варианты, может сыграть тот же Кришито. Только Смольников фланговый игрок. Обойма хорошая.

«Зенит» не играет с «Барселоной» и «Реалом», он играет всего лишь с «Лейпцигом». Это команда по зубам, она тоже буксует в Бундеслиге», – считает Силкин.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» состоится в четверг, 15 марта, в 21:00 по московскому времени. Результат первой игры – 1:2.