Игрок «Эвертона» Тосун поддержал турецких солдат, воюющих в Сирии

Нападающий «Эвертона» и сборной Турции Дженк Тосун записал видеообращение к турецким солдатам, ведущим боевые действия на границе в Сирии.
В феврале Турция ввела спецназ в сирийский Африн. Премьер-министр Бекир Боздаг сказал, что таким образом государство хочет защитить мирных граждан.
«Приветсвую братьев-солдат в Африне! Я получил ваше сообщение и был очень тронут.
Наши сердца бьются вместе с вашими.
Родина верит в вас! Да прибудет с вами господь!» – сказал 26-летний турок.
Тосун пополнил состав «ирисок» в январе, перейдя из «Бешикташа» за 22 миллиона евро.
Источник: Instagram