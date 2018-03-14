Игрок «Эвертона» Тосун поддержал турецких солдат, воюющих в Сирии

Нападающий «Эвертона» и сборной Турции Дженк Тосун записал видеообращение к турецким солдатам, ведущим боевые действия на границе в Сирии.

В феврале Турция ввела спецназ в сирийский Африн. Премьер-министр Бекир Боздаг сказал, что таким образом государство хочет защитить мирных граждан.

«Приветсвую братьев-солдат в Африне! Я получил ваше сообщение и был очень тронут.

Наши сердца бьются вместе с вашими.

Родина верит в вас! Да прибудет с вами господь!» – сказал 26-летний турок.

Тосун пополнил состав «ирисок» в январе, перейдя из «Бешикташа» за 22 миллиона евро.