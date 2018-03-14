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    Игрок «Эвертона» Тосун поддержал турецких солдат, воюющих в Сирии

    Нападающий «Эвертона» и сборной Турции Дженк Тосун записал видеообращение к турецким солдатам, ведущим боевые действия на границе в Сирии.

    В феврале Турция ввела спецназ в сирийский Африн. Премьер-министр Бекир Боздаг сказал, что таким образом государство хочет защитить мирных граждан.

    «Приветсвую братьев-солдат в Африне! Я получил ваше сообщение и был очень тронут.

    Наши сердца бьются вместе с вашими.

    Родина верит в вас! Да прибудет с вами господь!» – сказал 26-летний турок.

    Тосун пополнил состав «ирисок» в январе, перейдя из «Бешикташа» за 22 миллиона евро.

    Источник: Instagram

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    14.03.2018 20:04
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