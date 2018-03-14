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  • Манчини: «Нам, бывает, не хватает времени вскрывать оборону соперников»

Манчини: «Нам, бывает, не хватает времени вскрывать оборону соперников»

14 марта 2018, 13:22
61

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил, что считает нынешний набор игроков линии нападения достаточен для команды. Специалист также затронул тему неубедительной игры Себастьяна Дриусси.

«Я говорил не о том, что не хватает нападающих, а о том, что нам нужно забивать голы. У нас неплохие нападающие. Дриусси действительно дорогой игрок. Но он еще очень молод, плюс резкая смена чемпионата. Ему нужно время на адаптацию. У него большой потенциал, он станет большим нападающим. Подавляющее большинство команд против нас просто закрываются. Против таких команд действительно сложно, у нас не всегда хватает на это времени», – сказал Манчини.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян Манчини Роберто
Комментарии (61)
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Shogun
1521023159
ГазПром уже понял и забашлял, что надо не 90 минут матч играть, а дня два, может тогда и выиграют
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zatonn
1521023194
"Подавляющее большинство команд против нас просто закрываются. Против таких команд действительно сложно, у нас не всегда хватает на это времени», – сказал Манчини." Ну посмотрим, как от вас завтра Лейпциг закрываться будет!
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insider_retro
1521023322
Эх, тренер... С шашками наголо мало кто играет, но и гонять на газоне по 3-4 часа, что бы хватало времени на гол - это очень расточительно и не разумно...
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Обер-КанцлерЪ
1521023325
Первый раз в жизни вижу, чтоб кто-то жаловался на то, что в матче 90 минут всего! Манчини - чемпион по нытью, Луческу переплюнул даже.
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Александ1982
1521023363
плохому танцору тоже что-то мешает)))) пора наверное отрезать мешающий элемент!
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Полная Канистра
1521023864
может для вас 3-й тайм организовать в виде исключения и времени тогда будет хватать. а дрисс не нап мы в этом убедились
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Татарин за ЦСКА
1521023883
Уважаемые судьи РФПЛ,когда судите ФК Зенит и если счет ничейный,знайте,им просто не хватает времени забить гол!!!Будьте так любезны,добавляйте к 90 минуте столько,сколько им нужно!!!Ну не гоже играть в футбол,когда Зенит не забивает!!!
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Torvald64
1521024233
В общем, исходя из последних интервью Манчини я понял следующее. Зенит станет чемпионом, когда будут соблюдены условия: 1) Судьи будут свои 2) В составе будут Месси, Роналду, Салах и Гризманн - иначе плотную оборону Амкара не вскрыть 3) Матч будет продолжаться 120 минут с возможностью продления за отдельную плату. Я бы еще, конечно, добавил 4-й пункт о том, что в случае, если Зенит выходит вперед, должен звучать финальный свисток. Но я думаю, мы об этом услышим в следующих выступлениях Маэстро)
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DOCTOR PENALTY
1521025154
Обычно когда не хватает - посылают кого-нибудь в магазин ещё за одной.
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Боцман59rus
1521025421
учитывая, что даже против сосьедада вы играли вторым номером, делаю вывод, что с мадридом вы бы вообще из штрафной не вылазили... так что все эти "закрыватся не закрываться" называется тактикой, которой ты идиот, так же пользуешься при игре с более сильными соперниками... поэтому бросай издеваться над футболом и занимайся строительством лодок, там времени завались
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