Манчини: «Нам, бывает, не хватает времени вскрывать оборону соперников»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил, что считает нынешний набор игроков линии нападения достаточен для команды. Специалист также затронул тему неубедительной игры Себастьяна Дриусси.

«Я говорил не о том, что не хватает нападающих, а о том, что нам нужно забивать голы. У нас неплохие нападающие. Дриусси действительно дорогой игрок. Но он еще очень молод, плюс резкая смена чемпионата. Ему нужно время на адаптацию. У него большой потенциал, он станет большим нападающим. Подавляющее большинство команд против нас просто закрываются. Против таких команд действительно сложно, у нас не всегда хватает на это времени», – сказал Манчини.