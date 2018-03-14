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    Манчини: «Нам, бывает, не хватает времени вскрывать оборону соперников»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил, что считает нынешний набор игроков линии нападения достаточен для команды. Специалист также затронул тему неубедительной игры Себастьяна Дриусси.

    «Я говорил не о том, что не хватает нападающих, а о том, что нам нужно забивать голы. У нас неплохие нападающие. Дриусси действительно дорогой игрок. Но он еще очень молод, плюс резкая смена чемпионата. Ему нужно время на адаптацию. У него большой потенциал, он станет большим нападающим. Подавляющее большинство команд против нас просто закрываются. Против таких команд действительно сложно, у нас не всегда хватает на это времени», – сказал Манчини.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 13:22
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 14 марта 2018, 19:04

      Не хватает времени - беспроигрышный вариант отмазки для всех имитаторов бурной деятельности. Например, что Мамана стал как Пике или Варан нужно 3 года, и чтобы Дриусси стал как Месси тоже нужно 3 года. А прошел только один, какие могут быть претензии ко мне? Жулиано, Дзюбу, Нобоа и Шатова выгнал? Им время не помогло бы. Оздоев и Заболотный кажутся игроками ФНЛ? Им тоже нужно 3 года. И т.д.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 18:53

      опять очередной бред сморозил в своем стиле, всегда что-то мешает это уже о чем-то говорит.

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 14 марта 2018, 18:42

      Ху...му танцору всегда яйца мешают.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 14 марта 2018, 17:13

      Да под твоим наставничеством в последнее время они и 90 минут не бегают, а с приходом оздоева - это пис дос вообще

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 14 марта 2018, 16:54

      Вот негодяи, сделали 2 тайма по 45 минут!!!!!! Сейчас же сделайте для Роберто два по девяносто, или по 45, но четыре тайма!

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 14 марта 2018, 16:28

      Зря Бздюбу отдали.
      Вот слабее и стали.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 марта 2018, 16:25

      уже просто не хочется слушать глупейшие комментарии этого макаронника

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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 14 марта 2018, 16:08

      Всегда чего то не хватает, когда игра не построена.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 марта 2018, 16:06

      Эх , не хватает третьего тайма ! Брали просто измором !

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      Рейтинг: +171

      Sanni333 14 марта 2018, 15:42

      Ну у многих не хватает времени... Что ж теперь то.... На то у него в команде столько профессионалов, на то он и "великий" тренер что бы вскрывать оборону соперника. Нда

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