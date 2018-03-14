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    Эскудеро поблагодарил болельщиков «Севильи» за поддержку на «Олд Траффорд»

    Капитан «Севильи» Серхио Эскудеро поблагодарил за поддержку болельщиков своей команды, которые помогли испанскому коллективу одержать важную выездную победу над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Через 60 лет «Севилья» снова сделала это. Мы – в четвертьфинале Лиги чемпионов. Спасибо всем нашим болельщикам, особенно тем, кто поддерживал нас на «Олд Траффорд», – заявил после матча игрок.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:0.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2018 06:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 10:25

      12 игрок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      борманбек 14 марта 2018, 07:45

      севилья красавцы

      0
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