Эскудеро поблагодарил болельщиков «Севильи» за поддержку на «Олд Траффорд»

Капитан «Севильи» Серхио Эскудеро поблагодарил за поддержку болельщиков своей команды, которые помогли испанскому коллективу одержать важную выездную победу над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Через 60 лет «Севилья» снова сделала это. Мы – в четвертьфинале Лиги чемпионов. Спасибо всем нашим болельщикам, особенно тем, кто поддерживал нас на «Олд Траффорд», – заявил после матча игрок.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:0.