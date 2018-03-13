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    Паулиньо: «Задача игроков «Барселоны» – помогать Месси»

    Полузащитник «Барселоны» Паулиньо рассказал, как происходит взаимодействие форварда команды Лионеля Месси с партнерами. По словам бразильца, действия коллектива заточены на аргентинца.

    «Когда оказался здесь, то старался на всe обращать внимание. Я перешeл в «Барселону», и не было времени задавать вопросы, да и у Месси не было возможности делиться информацией. Сезон почти начался, это был цейтнот. Я просто старался наладить взаимопонимание — например узнать, где именно он любит располагаться на поле. Месси — такой игрок, который за доли секунды меняет решение, когда мяч у него.

    Так что любой, кто играет рядом с Месси, должен понимать это и стараться наладить контакт. Это выдающийся футболист, и нам нужно использовать его козыри по максимуму. На поле я стараюсь вывести его на оптимальную позицию и дать ему выбор, что делать дальше.

    Соперники всегда стараются нейтрализовать Лео, поэтому ему нужно давать выбор. Это я и пытаюсь сделать. Полагаю, когда он связан по рукам и ногам, мы должны помогать ему обрести свободу. На каждой тренировке и в каждом матче я слежу за ним, чтобы потом использовать это на благо команды», – сказал хавбек.

    Паулиньо пришел в «Барселону» зимой из китайского клуба.

    Источник: УЕФА

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    13.03.2018 19:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 21:06

      Помогать надо всем игрокам и не только Месси.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > zigbert 13 марта 2018, 23:33

      Ты не понял дружише... он имеет ввиду игроки держут месси он нечего не может делать помочь ему...

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 20:14

      6

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Football06 13 марта 2018, 20:05

      Пытаются как можно острее обострить ситуацию в клубе, нельзя же постоянно побеждать В ЭТОМ СЕЗОНЕ С НИЧЬИМИ

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Football06 13 марта 2018, 20:14

      Ну вот еще одно доказательство,что в Барселоне все 6 Месси

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 марта 2018, 19:36

      опять вброс

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 13 марта 2018, 20:14

      Ну и почему???

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 13 марта 2018, 20:15

      Источник УЕФА!!!Или по твоему это тоже Мадридская газета????

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 01:39

      у тебя на меня стояк, как говорят американцы? чё ты к каждому моему комменту придираешься с такой обидой, будто я у тебя конфету отобрал. выдохни уже))
      вброс не потому, что неправда, а потому что такие новости специально постятся, дабы устроить холивар между болелами Барсы и хейтерами Месси и набить стату сайту. Последнее время на спортсе и соккере большинство новостей именно такого плана и эффект соответствующий. на бомбардире людей поменьше, в т.ч. и подорванных всяких, поэтому тут это плохо работает, аж смешно иногда.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 14 марта 2018, 11:02

      На хер ты мне нужен???
      просто ни одни фанаты,кроме Барселоны не относятся к новости так,как это делаете вы!!!У вас всегда и все виноваты,но только не ваш клуб!!!

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