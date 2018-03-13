Паулиньо: «Задача игроков «Барселоны» – помогать Месси»

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо рассказал, как происходит взаимодействие форварда команды Лионеля Месси с партнерами. По словам бразильца, действия коллектива заточены на аргентинца.

«Когда оказался здесь, то старался на всe обращать внимание. Я перешeл в «Барселону», и не было времени задавать вопросы, да и у Месси не было возможности делиться информацией. Сезон почти начался, это был цейтнот. Я просто старался наладить взаимопонимание — например узнать, где именно он любит располагаться на поле. Месси — такой игрок, который за доли секунды меняет решение, когда мяч у него.

Так что любой, кто играет рядом с Месси, должен понимать это и стараться наладить контакт. Это выдающийся футболист, и нам нужно использовать его козыри по максимуму. На поле я стараюсь вывести его на оптимальную позицию и дать ему выбор, что делать дальше.

Соперники всегда стараются нейтрализовать Лео, поэтому ему нужно давать выбор. Это я и пытаюсь сделать. Полагаю, когда он связан по рукам и ногам, мы должны помогать ему обрести свободу. На каждой тренировке и в каждом матче я слежу за ним, чтобы потом использовать это на благо команды», – сказал хавбек.

Паулиньо пришел в «Барселону» зимой из китайского клуба.