Бартомеу не устраивает, что некоторые игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара в клуб

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил недовольство тем фактом, что отдельные футболисты каталонцев выступают за возвращение в команду нападающего «ПСЖ» Неймара.

Ранее о своем желании видеть бразильца в стане сине-гранатовых заявили полузащитники Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо. Также, как сообщается, данную идею поддержал и нападающий Лионель Месси.

Напомним, Неймар перешел из «Барселоны» в парижский клуб прошлым летом за 222 миллиона евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2022 года. По информации СМИ, 26-летний футболист не намерен продолжать выступление за «ПСЖ» и хочет вернуться в Испанию.