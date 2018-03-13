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  • Бартомеу не устраивает, что некоторые игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара в клуб

Бартомеу не устраивает, что некоторые игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара в клуб

13 марта 2018, 16:11
39

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил недовольство тем фактом, что отдельные футболисты каталонцев выступают за возвращение в команду нападающего «ПСЖ» Неймара.

Ранее о своем желании видеть бразильца в стане сине-гранатовых заявили полузащитники Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо. Также, как сообщается, данную идею поддержал и нападающий Лионель Месси.

Напомним, Неймар перешел из «Барселоны» в парижский клуб прошлым летом за 222 миллиона евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2022 года. По информации СМИ, 26-летний футболист не намерен продолжать выступление за «ПСЖ» и хочет вернуться в Испанию.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Месси Лионель Ракитич Иван Коутиньо Филиппе Неймар Бартомеу Жозеп
Комментарии (39)
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Татарин за ЦСКА
1520947398
Сейчас Месси успакоет Бартомеу-потому что аргентинец главный!!!Скажет купить Неймара-Барселона купит))))
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hevbn 28
1520947643
Трансфер Неймара в Париж может оказаться самым идиотским за всю историю. Платить "сумасшедшие" деньги за игрока который отыграет годик (да и то на самом деле меньше), это еще при том что если его продадут, то продадут явно же за меньшую сумму.А что касается самой Барсы то хоть мне и не нравится игра команды при Вальверде, но пока есть результат к нему вопросов нет, а ему вряд ли нужен Неймар.
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Cules2013
1520948038
Источник: Бомбардир.ру ------- Это что, сами придумали новость? Мощно. ------ Во-первых, что-то я нигде не видел офф. интервью, где Ракитич и Ко прямым текстом говорят "Неймар, давай обратно". Всё это слухи, пока я не увижу реальные доказательства, а не бла-бла-бла о тнеких журналистов. Во-вторых, у Неймара контракт на 5 лет!!!, без всяких сумм отступных и прочего, никуда не денется, разве что сам выплатит неустойку за разрыв контракта. Думаю там сумма не меньше, чем его трансфер обошёлся)))) Речь идёт не о ближайших ТО, чего волну гнать раньше времени? где-то слышал, что он в 2019 может свалить из ПСЖ, но обоснования этой новости не видел. 5 лет истекает в 2022. Ему уже 30 будет. Кому он нафиг тогда уже будет нужен? В-третьих, допустим, что всё это чистейшая правда и в летом 2019 Неймар захочет обратно в Барсу. И? Не Месси, и не Коутиньо будут принимать решения, а руководство клуба. Уже из года в год кочуют слухи о том, что Месси прямо всё там решает в Барсе и сборной, но что-то я так и не увидел, что бы эти слухи реализовывались на практике. Всё это вброс журналистов. Игроки имеют право что-то хотеть и быть чем-то недовольными, но на этом всё - хотеть не вредно. Месси тоже был недоволен одно время работой Гвардиолы, был недоволен Энрике. И что? Всё довольно просто утрясли и, как играл он за Барсу, так и играет, как тащил, так и тащит и никуда уходить не собирается. Так что, речь идёт всего лишь о каком-то временном недовольстве в раздевалке (если это вообще правда), не более. Вон в Реале вообще в раздевалке постоянно какие-то тёрки, и ничего играют и берут трофеи. Мелочи жизни, или вы думали, что в Барсе небожители играют, что ни смотри, то святой? Рабочие моменты.
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dinar7777dinar
1520950072
статья тухлое гавно ! эту прости господи проститутку обратно в барселону не купят !
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bumer_moscow
1520950557
Меня тоже
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acer2003
1520951209
Нахер с пляжа....
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Антибиотик111
1520953895
Зачем эта шлюшка в барсе опять??
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+50/-50
1520954288
- "...выразил недовольство тем фактом, что отдельные футболисты каталонцев ...". Распродать отдельных в разные клубы. Во-первых, уже не будут играть вместе, - то-есть, не будут составлять ту силу, которая была в Барселоне. Во-вторых, потушить бунт "на корабле Потёмкин". В-третьих, заработать бабло.
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zigbert
1520961808
И как это будет выглядеть?
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Dimon 007
1520968020
Так Неймар же им в карты проиграл..... или выиграл, уже не помню, вот они и хотят его возвращения:)!
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