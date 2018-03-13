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    Бартомеу не устраивает, что некоторые игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара в клуб

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил недовольство тем фактом, что отдельные футболисты каталонцев выступают за возвращение в команду нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Ранее о своем желании видеть бразильца в стане сине-гранатовых заявили полузащитники Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо. Также, как сообщается, данную идею поддержал и нападающий Лионель Месси.

    Напомним, Неймар перешел из «Барселоны» в парижский клуб прошлым летом за 222 миллиона евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2022 года. По информации СМИ, 26-летний футболист не намерен продолжать выступление за «ПСЖ» и хочет вернуться в Испанию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2018 16:11
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    Комментарии39
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 13 марта 2018, 22:07

      Так Неймар же им в карты проиграл..... или выиграл, уже не помню, вот они и хотят его возвращения:)!

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 марта 2018, 20:25

      А кого устраивает сам Бартомеу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 20:23

      И как это будет выглядеть?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 марта 2018, 18:18

      - "...выразил недовольство тем фактом, что отдельные футболисты каталонцев ...".
      Распродать отдельных в разные клубы. Во-первых, уже не будут играть вместе, - то-есть, не будут составлять ту силу, которая была в Барселоне. Во-вторых, потушить бунт "на корабле Потёмкин". В-третьих, заработать бабло.

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 13 марта 2018, 18:11

      Зачем эта шлюшка в барсе опять??

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 марта 2018, 17:26

      Нахер с пляжа....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 марта 2018, 17:15

      Меня тоже

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 марта 2018, 17:07

      статья тухлое гавно ! эту прости господи проститутку обратно в барселону не купят !

      5
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 13 марта 2018, 18:35

      Месси если захочет ...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 21:23

      врядли ! летом гризманн будет в барсе и есть коут ! все в барсе неймару уже ловить нечего !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 13 марта 2018, 21:42

      Блин,точно,про Антуана я и забыл!!!Тогда поддерживаю тебя!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 марта 2018, 16:33

      Источник: Бомбардир.ру
      -------
      Это что, сами придумали новость? Мощно.
      ------
      Во-первых, что-то я нигде не видел офф. интервью, где Ракитич и Ко прямым текстом говорят "Неймар, давай обратно". Всё это слухи, пока я не увижу реальные доказательства, а не бла-бла-бла о тнеких журналистов.
      Во-вторых, у Неймара контракт на 5 лет!!!, без всяких сумм отступных и прочего, никуда не денется, разве что сам выплатит неустойку за разрыв контракта. Думаю там сумма не меньше, чем его трансфер обошёлся)))) Речь идёт не о ближайших ТО, чего волну гнать раньше времени? где-то слышал, что он в 2019 может свалить из ПСЖ, но обоснования этой новости не видел. 5 лет истекает в 2022. Ему уже 30 будет. Кому он нафиг тогда уже будет нужен?
      В-третьих, допустим, что всё это чистейшая правда и в летом 2019 Неймар захочет обратно в Барсу. И? Не Месси, и не Коутиньо будут принимать решения, а руководство клуба. Уже из года в год кочуют слухи о том, что Месси прямо всё там решает в Барсе и сборной, но что-то я так и не увидел, что бы эти слухи реализовывались на практике. Всё это вброс журналистов. Игроки имеют право что-то хотеть и быть чем-то недовольными, но на этом всё - хотеть не вредно. Месси тоже был недоволен одно время работой Гвардиолы, был недоволен Энрике. И что? Всё довольно просто утрясли и, как играл он за Барсу, так и играет, как тащил, так и тащит и никуда уходить не собирается. Так что, речь идёт всего лишь о каком-то временном недовольстве в раздевалке (если это вообще правда), не более. Вон в Реале вообще в раздевалке постоянно какие-то тёрки, и ничего играют и берут трофеи. Мелочи жизни, или вы думали, что в Барсе небожители играют, что ни смотри, то святой? Рабочие моменты.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 13 марта 2018, 16:44

      Полузащитник Барселоны и сборной Бразилии по футболу Филиппе Коутиньо заявил, что хотел бы играть в одной команде со своим другом и партнером по национальной команде Неймаром. “Ракитич однажды сказал, что хотел бы видеть в Барселоне лучших игроков, и Неймар - один из них. Я согласен с ним. Я играю с Неймаром в сборной Бразилии, и это великая честь для меня. Было бы прекрасно, если бы он вернулся в Испанию“, - приводит слова Коутиньо AS

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 13 марта 2018, 16:45

      Вот тебе интервью бразильца!!!
      И правда,где же Ракитич и Ко прямым текстом говорят "Неймар, давай обратно"????

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 18:40

      Во-первых, это всего лишь слова журналиста МАДРИДСКОЙ газеты. Это не пруф. У нас тут опровержения на раз два появляются.
      Во-вторых, я уже написал в предыдущем комменте (может ты не целиком его прочитал?), что если это правда, то принципиально ничего не меняет. Пункт "в-третьих", перечитай, коль не дошло с первого раза.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 18:42

      Криштиану Роналду :" я хотел бы играть с Такими звездами как Кокорин Паредес и Заболотный, Но думаю контракт у меня с Реалом "

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 13 марта 2018, 18:42

      Короче я всё понял!!!Взад перед стал бегать!!!!не умеешь отстаивать свое мнение,не связывайся ни с кем!!!

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 18:44

      Суть в том, что любой чел может выдумать ту или иную утку, так как хотят то и делают, так как будет популярнее то и делают, если написанно а интернете то это не означает что это всё правда, ведь на одних сайтах было написанно Что Роналду хочет в Анжи, на других в Ахмат и чё?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Football06 13 марта 2018, 18:44

      Я отвечу в стиле твоего товарища Cules2013 из-за которого ты меня минусуешь!!!!
      так вот,эти слова Роналду могли быть написаны Каталонской газетой и можно найти на раз два опровержения этой статье.(хотя слова Коута были,а вот то,что ты написал такого не было).Так что не смешно!!!Ставь минус и продолжим!!!

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      Рейтинг: +906

      Football06 > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 18:50

      Я тебе минусы не ставил))) можешь быть спокоен, и ещё, то что Роналду такое не нес ты уверен, а мы так же уверены что это всё слухи пол Неймара и про то что Месси там главный и он решает кого покупать кого нет, если бы это было так, то Месси хотя бы один раз купил бы себе напарника по Аргентине, за все 15 лет ничего такого не было))) и Стоило закрыть рот тем кто просто болтает

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      Cules2013 > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 18:50

      ты, судя по нику, вроде как за ЦСКА, но отвечаешь в типичном стиле любителей Реала.
      Не знаю, куда там я по твоему мнению "бегаю"?))) Я свою позицию по пунктам изложил изначально.
      Сам придумал - сам доволен. Классика интернет общения)))

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      Татарин за ЦСКА > Cules2013 13 марта 2018, 18:54

      Ты просил показать где Коут говорит про то,что хочет играть с Неймаром-я привёл пример тебе.Ты не согласился,а начал просто отмазываться!!!Мало????

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Football06 13 марта 2018, 18:55

      У меня от тебя подряд 7 минусов.Че врать то????
      А кого ты можешь купить из сб.Аргентины???Там все поленовые и Месси они еще в сборной надоели!!!!Маскерано ему было достаточно в Барселоне!!!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 19:04

      1. я просил пруф, а не пример. Не надо додумывать за меня.
      я не вчера интернет себе подключил, и знаю чего стоит инфа в сети, да и вообще в СМИ. Пруф - это видео, где сидит Коут, Месси или ещё кто и говорит, что хочет видеть Неймара в Барсе. Я не говорил, что этого не может быть, я написал, что верю только реальным доказательствам.
      2. В 3 раз говорю, что если это правда, а не утка, то всё равно это ничего не решает. Чтобы там себе не думали игроки их фамилия не Бартомеу.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 13 марта 2018, 19:06

      Ясно!!!

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 марта 2018, 16:27

      Трансфер Неймара в Париж может оказаться самым идиотским за всю историю. Платить "сумасшедшие" деньги за игрока который отыграет годик (да и то на самом деле меньше), это еще при том что если его продадут, то продадут явно же за меньшую сумму.А что касается самой Барсы то хоть мне и не нравится игра команды при Вальверде, но пока есть результат к нему вопросов нет, а ему вряд ли нужен Неймар.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > hevbn 28 13 марта 2018, 16:28

      В футболе вообще может быть всё!!!

      -2
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